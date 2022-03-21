Війна проти України: 26 день. Випуск новин 21.03.2022
У випуску:
- Маріуполь під обстрілами - не здається. Місто відкинуло ультиматум росіян скласти зброю і припинити опір.
- Один із найсильніших ударів по Києву - зруйнований торговий центр, загинули восьмеро людей. У столиці півтори доби буде діяти комендандська година.
- В Брюсселі завершилася зустріч Ради ЄС. Боррель звинуватив Росію у воєнних злочинах. На які кроки готовий піти ЄС тепер?
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