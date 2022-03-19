Українка Магучіх виграла "золото" на чемпіонаті світу

1 година тому

Автор фото, European Athletics

Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Вона стрибнула на висоту в 2,02 метрів і здобула золоту медаль.

Чемпіонат відбувся у сербському Белграді. Від України туди поїхали дві спортсменки, бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, яка виборола у Токіо четверте місце.

У результаті у Белграді Магучіх отримала "золото", а Геращенко - 5 місце, підкоривши висоту у 1,92 м.

Українські стрибунки не мали достатньо тренувальної практики через війну, та мали чимало зіркових конкуренток. З ними змагались, зокрема, австралійка Елеанор Паттерсон, представниця Узбекистану Сафіну Садуллаєва, Марія Вуковіч із Чорногорії.

Раніше Магучіх ставала чемпіонкою Європи у приміщенні у Торуні, Польща.

Торік 20-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка є також молодшим сержантом збройних сил України, потрапила у скандал, коли завоювала "бронзу" на Олімпіаді у Токіо у стрибках у висоту. Тоді багатьох українців обурили її фотографії з володаркою "золота" у стрибках у висоту, росіянкою Марією Ласіцкене.

У Міноборони провели розмову з Магучіх, яка пояснила свої дії тим, що лише привіталась з росіянкою за олімпійськими традиціями, і що це було не про політику.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Торік Магучіх втрапила у скандал через обійми з росіянкою

Перед Олімпіадою у Пекіні, що була січні цього року, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт рекомендував українським спортсменам не спілкуватись з росіянами та не перебувати біля державної символіки Росії.

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, 26 лютого Магучіх виклала у своєму фейсбуці емоційний пост, де в тому числі закликала росіян не вдавати, що війни немає.

"Для росіян: припиніть робити вигляд, що війни немає! Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють по мирних жителях і це наша реальність! Бездіяльністю ви підтримуєте війну! Ми не хочемо війни, але будемо захищати свій дім", - написала Магучіх.