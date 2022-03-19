Пілот "Мрії" розкритикував завод "Антонов" за втрату літака. Там відповіли

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Командир екіпажу "Мрії", легендарного українського літака, який росіяни знищили 27 лютого у Гостомелі, звинуватив завод "Антонов" у бездіяльності. Дмитро Антонов каже, що у керівництва була можливість врятувати літак, однак вони нею не скористалися.

Саме підприємство звинувачення пілота відкидає.

"Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг", - сказав Антонов.

За його словами, 26 січня, майже за місяць до війни, представники НАТО та NSPA (так називають агентство, що займається закупками та забезпеченням Альянсу) через попередження Заходу про можливий напад Росії на Україну пропонували керівництву "Антонова" перебазувати весь його флот у Лейпциг - разом із усім персоналом, екіпажем та запчастинами.

"Відповіді на це питання не було", - розповів льотчик у своєму відео на ютуб-каналі.

"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг", - додав Антонов.

"Особисті думки"

Підприємство рішуче відкинуло звинувачення колишнього капітана літака.

"Інформація про непрямі причини знищення літака АН-225 "Мрія", яка розповсюджується, базується винятково на особистих думках та оціночних судженнях командира екіпажу "Мрії" Дмитра Антонова", - заявила пресслужба підприємства у своєму фейсбуці.

При цьому, на підприємстві не уточнили, де саме зараз перебуває керівництво "Антонова".

"Наразі встановити ключовий чинник знищення АН-225 неможливо через захоплення аеродрому АТП "АНТОНОВ" збройними силами Російської Федерації", - додає пресслужба.

Як знищили "Мрію"

Автор фото, Телеграм-канал usov_ua Підпис до фото, Ось що залишилось від "Мрії"

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Українську "Мрію", найбільший за розмірами та вантажністю літак у світі, знищили 27 січня у результаті атаки росіян на аеропорт в Гостомелі.

"Вона ("Мрія" - Ред.) мала відлітати 24 лютого, але небо закрили. Стояла ціла три дні, і от знищили", - розповідав тоді BBC News Україна поінформований співрозмовник.

24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль. Під час атаки літак, який був на території аеропорту, згорів.

"Укроборонпром" обіцяє побудувати нову "Мрію", таку ж потужну. Генеральний директор Юрій Гусєв підрахував, що на це може піти понад 5 років та понад 3 мільярди доларів.

"Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", - додав Гусєв.

Колись державне підприємство "Антонов" співпрацювало з Росією, але останніми роками намагалось перебудовувати свою діяльність та шукати нових партнерів.

Літаки Антонова добре відомі в усьому світі. Серед "анів", як їх називають, є рекордсмени з підняття вантажів, експлуатації в екстремальних умовах, тривалості виробництва та розмірів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Мрія" завжди приваблювала увагу за кордоном

Суперваговиків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія" фани авіації в усьому світі зустрічали в аеропортах як справжніх фаворитів.

Після модернізації найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" в розпал пандемії ковіду здійснював гуманітарні рейси та доставляв медичні матеріали для боротьби з вірусом у ЄС.