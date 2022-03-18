Спрощені візи для українців: як потрапити до Великої Британії

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Спрощені візи для українців: як потрапити до Великої Британії

43 хвилин(и) тому

Велика Британія запровадила спрощені візові схеми для українців. Одна з них відкривається 18 березня.

Як це працює, чим відрізняється від умов у Євросоюзі і що потрібно, щоби податися? Розповідаємо у короткому відео.