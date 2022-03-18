Харків дає відсіч - фронтовий репортаж BBC

55 хвилин(и) тому

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Харків одразу опинився на шляху російських військ, які тут розраховували на швидку перемогу.

Однак українські війська відкинули добре озброєного ворога від міста. Тепер російська армія з безглуздою люттю обстрілює Харків важкою артилерією.

Кореспондент BBC Квентін Cомервіль разом з українськими військовими побував на найгарячішій ділянці фронту біля Харкова.