У Бердянську знищили російський корабель, який міг брати учаcть в анексії Криму - ВМС

1 година тому

Автор фото, ВМС України Підпис до фото, На фото видно, як палає "Орськ"

В окупованому Бердянську на дно Азовського моря пішов російський десантний корабель "Орськ", ще два судна, "Саратов" і "Новочеркаськ", пошкоджено, заявляє ВМС України.

"У захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" чорноморського флоту окупантів", - написали у фейсбуці о 7 ранку в четвер українські військові, додавши фото та відео, на якому чути вибухи та видно, як палає судно.

Що саме викликало загоряння та вогонь на борту корабля, поки що невідомо. Немає інформації і про жертв та кількість можливої знищеної військової техніки та зброї на "Орську".

Натомість у ВМС розповіли деталі того, що сталося з двома іншими кораблями.

"На "Саратові" пожежа, здетонував БК (боєкомплект - Ред.). На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених", - повідомили у флоті. За даними військових, після пожежі кораблі покинули порт.

Удари по "великих десантних кораблях" підрозділами Збройних сил України підтверджує і Генштаб ЗСУ, хоча там і не уточнюють, про які саме судна йдеться.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Десантний корабель російського флоту "Орськ"

Бердянськ, який знаходиться на захід від обложеного порту Маріуполя, був захоплений через чотири дні після вторгнення Росії в Україну.

Росія каже, що використовувала порт як базу для перевезення обладнання для своїх військ.

Телебачення російської армії називало прибуття "Орська" в Бердянськ минулого тижня "епічною подією", оскільки це був перший пришвартований там російський військовий корабель.

На кадрах безпілотника, знятих репортером російського держтелебачення Мурадом Газдієвим, видно, як з Орська в порту Бердянська вивантажують БТР. Бронемашини мали використовувати для посилення російських військ, йдеться в сюжеті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла українському телебаченню, що військові вразили "велику ціль", яка може нести 20 танків, 45 БТРів і 400 військовослужбовців.

Однак ВВС не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Раніше цього тижня Газдієв, який працює на RT, повідомляв, що українські ракети неодноразово били по порту Бердянськ, але кожна з них нібито була перехоплена російською ППО.

А що з іншими двома кораблями?

Автор фото, Ось так виглядав "Орськ" до знищення

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За даними ВМС, командирами двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявились колишні військовослужбовці України, які зрадили присязі. Командир "Саратова", капітан другого рангу Володимир Храмченков раніше був командиром українського десантного корабля "Кіровоград" та зрадив присязі у 2014 році.

А Юрій Павлов, теж капітан другого рангу та командир "Новочеркаська", за даними військових, на момент зради був старшим помічником корабля "Костянтин Ольшанський".

"У вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо", - пригрозили капітанам у ВМС України, додавши, що після пожежі ці два десантні кораблі "накивали п'ятами з порту Бердянська".

"В іншому випадку наблизитесь до українських берегів ще раз - будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська", - додали українські військові.

Бердянськ має важливу стратегічну цінність для росіян, оскільки розташований між Кримом та Маріуполем, який все ще в облозі, та де все ще перебувають 100 тисяч людей.

Захоплення Беряднська та Мелітополя є спробою Росії створити сухопутний міст з Криму до російського кордону, а також прокласти собі маршрут до Запоріжжя.

Українські чиновники заявили, що напад на "Орськ" має і символічну цінність. Вони припускають, що корабель міг брати участь у захопленні Криму Росією в 2014 році.