Діяльність ОПЗЖ і ще 10 партій призупиняють - РНБО

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ОПЗЖ пройшла до парламенту під час позачергових виборів 2019 року

На час дії воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 партій. Таке рішення РНБО озвучив президент Зеленський в своєму зверненні.

Президент Зеленський перелічив 11 партій:

•"Опозиційна платформа - За життя",

•"Партія Шарія",

•"Наші",

•"Опозиційний блок",

•"Ліва опозиція",

•"Союз лівих сил",

•"Держава",

•"Прогресивна соціалістична партія України",

•"Соціалістична партія України",

•партія "Соціалісти",

•"Блок Володимира Сальдо".

Автор фото, president.gov.ua

"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану", - заявив президент Зеленський.

За його словами, міністерству юстиції доручено невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних партій.

Реакції ОПЗЖ, яка має фракцію у Верховній Раді, ще не було.

Так само не було реакції представників інших політичних партій, діяльність яких забороняють.