Діяльність ОПЗЖ і ще 10 партій призупиняють - РНБО
На час дії воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 партій. Таке рішення РНБО озвучив президент Зеленський в своєму зверненні.
Президент Зеленський перелічив 11 партій:
•"Опозиційна платформа - За життя",
•"Партія Шарія",
•"Наші",
•"Опозиційний блок",
•"Ліва опозиція",
•"Союз лівих сил",
•"Держава",
•"Прогресивна соціалістична партія України",
•"Соціалістична партія України",
•партія "Соціалісти",
•"Блок Володимира Сальдо".
"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану Російською Федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану", - заявив президент Зеленський.
За його словами, міністерству юстиції доручено невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних партій.
Реакції ОПЗЖ, яка має фракцію у Верховній Раді, ще не було.
Так само не було реакції представників інших політичних партій, діяльність яких забороняють.
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