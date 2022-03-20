Перший бастіон. Як Суми стримали російську навалу

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові на Сумщині

План Росії щодо блискавичного оточення і захоплення Києва провалився. Зокрема, через те, що наступ військ агресора зі східного напрямку затримали містечка Сумської області.

За приклад їм постав обласний центр, що перебуває в оточенні, але не здається.

Сумщина як прикордонна з Росією область однією з перших потрапила під масовану навалу сухопутних військ окупанта.

Зокрема, з цього північно-східного напрямку наступали на Київ танкові дивізії РФ.

Вони відразу ж спробували захопити населені пункти цього регіону і пройти далі на Київ. Це не вдалося. Тоді війська Кремля почали блокувати і знищувати сумські міста-фортеці ракетним і артилерійським вогнем.

Вирватись з оточення

Ідеалістична картина за вікном: ніжне весняне сонце гріє зелені галявини з жовтими тюльпанами і нарцисами, сонячні зайчики виграють на стінах охайних, симпатичних і немов іграшкових будиночків невеликого прибережного містечка Фліссенген в Нідерландах.

На траві бігають один за одним і граються два пухнастих білих песика. Завідуюча відділенням Сумської обласної дитячої лікарні, онколог Ліана Нікітенко спостерігає за ними.

Автор фото, Liana Nykytenko Підпис до фото, Фото з особистого архіву Ліани Нікітенко

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В цей самий час у її рідному місті - Сумах - за вікнами рідної квартири пейзаж геть інший, схожий на пекельний.

Над містом підіймається криваво-чорна заграва від пожежі на складах лаково-фарбових матеріалів, подекуди обвалюються напівзруйновані будівлі, а ракетно-повітряні удари ворога все ближче і ближче підбираються до хімічного підприємства на околиці Сум.

Обласний центр росіяни цілеспрямовано руйнують вже четвертий тиждень.

"З 24 лютого ми під обстрілами, не такими звичайно масивним, як в Маріуполі. Але над містом постійно літають літаки, місто оточене, з усіх сторін стріляє артилерія", - пояснює ВВС News Україна пані Нікітенко.

Як лікар, відповідальний за онкохворих дітей на хімієтерапії, вона не могла полишити воююче місто і щодня ходила на роботу.

Працювати доводилось під звуки вибухів, інколи без світла, тепла і води. Але надалі в таких умовах надавати допомогу хворим дітям ставало все важче і важче.

"Деякі батьки, коли ми казали про необхідність евакуації, навідріз відмовлялись їхати, боялись що це небезпечно, що зелені коридори обстріляють, вимагали від нас якихось гарантій. Але ми розуміли, що проводити хімієтерапію таких важкохворих пацієнтів в наших умовах неможливо. Щоночі ми по декілька раз бігали в підвал-бомбосховище. Це вже не лікування, коли онкохворі діти годинами змушені сидіти в темних холодних підвалах, ховаючись від бомбардувань і стрілянини", - розповідає пані Нікітенко.

Автор фото, Дмитро Живицкий, голова Сумської ОДА Підпис до фото, Евакуація цивільних із Сум

У середині березня лікарі, отримавши допомогу і підтримку від волонтерів, вирішили вивозити дітей з оточеного міста.

Спеціалізована клініка в Німеччині погодилась прийняти маленьких пацієнтів, але для цього їх треба було перевезти від східного до західного кордону України.

Цей задум вдався. Діти з батьками і лікарями машиною доїхали до Полтави, а там змогли потрапити в переповнений поїзд до Львова.

Звідти дорога до Європи і повноцінного лікування в комфортних умовах вже була відкрита. Пацієнти розмістились в спеціалізованій клініці в Німеччині, а їх лікар-онколог вирішила мешкати у своєї знайомої в сусідніх Нідерландах.

Ліана Нікітенко впевнена: "це був "останній вагон", в який вони встигли заскочити". Після того гуманітарні коридори для евакуації людей з Сум блокувались наступні чотири дні.

Але тепер її все більше турбує доля рідної лікарні і тих пацієнтів, що залишились в Сумах.

Серед них є і немовлята в реанімаційному відділенні. Хвилюватися є чому, зазначає вона, бо по російському ТБ вже заявили, що в дитячій лікарні начебто "ховається тероборона".

Це можна розцінювати як готовність РФ знищити даний об'єкт, неважливо, лікарня це, пологовий чи дитячий садок.

Автор фото, Дмитро Живицкий, голова Сумської ОДА Підпис до фото, Пожежа на складах у Сумах

Місто спротиву

"Я думаю, що із Сум виїхала третина населення", - розповідає в інтерв'ю ВВС News Україна мер обласного центру Олександр Лисенко. До війни в його місті проживало близько 250 тисяч громадян.

Спроби росіян взяти Суми не мали успіху, не без гордості додає міський очільник.

Більш того, слобожанське місто намагається потроху відновлювати свою життєдіяльність, не зважаючи на щоденні обстріли.

"Потроху і частково ми відновлюємо постачання електроенергії, тому що у нас в місті розбиті дві великі підстанції. Через те що нема електроенергії, немає і води на деяких вулицях", - каже міський голова.

Удари по місту призводять до щоденних жертв серед цивільних. Росіяни переважно б'ють по житлових масивах на околицях і по підприємствах Сум.

"Я думаю, що мета - залякати, деморалізувати населення. Декілька разів вони (російські війська, - Ред.) підходили і потім відходили, поки що їм не вдається зайти в місто, - зазначає Лисенко. - але навколо Сум багато їхніх військ стоїть, сьогодні (19 березня, - Ред.) зайшла колона десь в 100 танків в село за 20 км від міста".

Мер погоджується з тим, що його форпост виявився суттєвою завадою для військ окупанта на шляху до Києва.

Хоч війська росіян оминули Суми і просунулись зі східного напрямку в сторону столиці, але із суттєвими втратами в техніці і живій силі. Тим більш, зараз в їхньому тилу залишаються неприступними декілька містечок - "бастіонів" українських військ Сумщини, наприклад, Ромни, Лебедин, Тростянець і Охтирка.

Автор фото, Дмитро Живицкий, голова Сумської ОДА Підпис до фото, Розбита колона російських військ біля Тростянця

Гарнізони в тилу

Австрійський військовий аналітик Том Купер, який публікує щоденні звіти оперативної обстановки на фронті української війни, вважає, що ця обставина допомагає українським військовим ефективно переривати логістичні маршрути російських військ, що прямують для штурму Києва і Харкова.

"Більшість російських конвоїв забезпечення для 41-ї армії на півночі та 2-ї танкової (армії РФ, - Ред.) на північному сході змушені проходити біля численних українських гарнізонів, які постійно влаштовують засідки. Наприклад, вчора українці знищили цілу колону постачання неподалік від Тростянця", - написав експерт в своєму звіті 19 березня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Розбиті російські танки на Сумщині

Більш того, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що саме Суми вберегли лівобережний Київ від атаки в перші дні війни. "Всі героїчно захищались, але те, що зробили Суми - це навіки. Вони не пропустили на Київ великі сили ворога. Якби вони проскочили, то тоді б вже були б на околицях Києва вуличні бої", - заявив радник ОП в одному з інтерв'ю.

Мер міста Олександр Лисенко має відповідь на питання, чому так сталося.

"Причина - це наші люди. Вони без остраху протистоять окупантам. Дуже багато хто захотів взяти до рук зброю, сформували загони. Ми про це не особливо говоримо, але в нас же Збройних сил немає на території, лише тероборона і самооборона. Вони і втримують місто", - відзначив мер.