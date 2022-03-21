У Китаї впав літак, на борту якого було 133 людини

14 хвилин(и) тому

Державне телебачення Китаю повідомляє про катастрофу "Боїнга 737" авіакомпанії China Eastern Airlines, який здійснював рейс з Куньміна в Гуанчжоу.

За даними, на борту рейсу MU5735 перебували 133 людини. Внаслідок інциденту в горах почалася пожежа, сказано у повідомленні.

Даних про загиблих та постраждалих поки що немає, на місце події направляються рятувальники.

Як передає ТАСС, літак упав у гірській місцевості у повіті Тен у міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району.

За даними Flightradar24, "Боїнг 737-800" був вироблений шість років тому. За даними цього сайту, літак вилетів о 13:11 за місцевим часом (05:11 за Гринвічем) і зник з радарів о 14:22 (06:22 GMT) на висоті близько 980 метрів. Він мав приземлитися о 15:05 за місцевим часом.

Агентство Рейтер пише з посиланням на сайт Aviation Safety Network, що останній раз авіаційний інцидент, пов'язаний із загибеллю людей, стався у Китаї 2010 року, коли при посадці в умовах низької видимості зазнав катастрофи літак Embraer E-190 регіональної авіакомпанії Henan Airlines. Тоді загинули 44 особи з 96, що перебували на борту.