У Херсоні російські військові відкрили вогонь по демонстрантах. Є поранений

38 хвилин(и) тому

Автор фото, https://t.me/vgorunews Підпис до фото, На відеозаписах місцевих ЗМІ можна побачити щонайменше одну поранену людину

У Херсоні російські військові у понеділок відкрили вогонь по учасниках проукраїнської демонстрації. Про це повідомляють низка місцевих ЗМІ та джерела BBC News Україна у місті.

Зокрема, місцеве видання Вгору. Херсон опублікувало відео застосування росіянами зброї біля будівлі Херсонської облдержадміністрації. На відеозаписі чути десятки автоматних черг, помітно застосування сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Демонстранти змушені були відійти до кінотеатру "Україна" на протилежному боці вулиці.

Наприкінці відео демонстранти погрожують покарати російських військових за їхні злочини, називають їх фашистами та різними російськими лайливими словами.

Учасники проукраїнської акції надають допомогу чоловіку похилого віку, в якого з обох ніг тече кров, але який не втрачає свідомості. Одна з демонстранток кричить, що російські військові "забрали" учасника акції.

На іншому відеозаписі, оприлюдненому телеграм-каналом "Х... Херсон", помітно, як російські військові бігають площею перед Херсонською ОДА, стріляють з автоматів і хапають чоловіків.

Джерела BBC News Україна у Херсоні повідомляють, що російські військові або місцеві проросійські колабораціоністи написали червоною фарбою на монументі героям Небесної сотні, які загинули в лютому 2014 року, напис "Вбивці дітей Донбасу".

Після цього проукраїнські демонстранти прийшли на площу перед ОДА, щоб стерти цей напис. Російські військові у відповідь застосували світло-шумові гранати, почали бити демонстрантів і відкрили вогонь.

Російські війська захопили Херсон на початку березня. Відтоді там постійно проходять акції протесту проти Росії та російської армії.