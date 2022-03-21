У Харкові від обстрілу загинув 96-річний в'язень кількох нацистських таборів
96-річний в'язень кількох нацистських таборів Борис Романченко загинув внаслідок вибуху бомби у Харкові 18 березня. Про це повідомляє у Twitter німецький Фонд меморіалів Бухенвальд та Міттельбау-Дора.
"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку у Харкові", - йдеться в повідомленні.
За словами онуки Бориса Романченка, він жив у багатоповерховій будівлі, в яку потрапив снаряд.
"Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора", - йдеться в повідомленні.
Фонд також опублікував фотографію Бориса Романченка з заходу у 2012 році, на якому він зачитав присягу Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення цього концтабору.
"Він пережив Бухенвальд, але був убитий російською ракетою у рідному місті у своїй квартирі під час "операції з денацифікації", - прокоментував у Facebook український журналіст Денис Казанський.
За оцінками істориків, у концтаборі Бухенвальд за правління Гітлера вбили понад 56 тисяч з 280 тисяч в'язнів.