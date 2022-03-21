У Харкові від обстрілу загинув 96-річний в'язень кількох нацистських таборів

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Підпис до фото, Борис Романченко у 1940-х роках був в'язнем чотирьох нацистських таборів. Він багато часу присвятив для поширення пам'яті про нацистські злочини

96-річний в'язень кількох нацистських таборів Борис Романченко загинув внаслідок вибуху бомби у Харкові 18 березня. Про це повідомляє у Twitter німецький Фонд меморіалів Бухенвальд та Міттельбау-Дора.

"Як ми дізналися від його близьких, наш друг Борис Романченко, який пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, був убитий минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку у Харкові", - йдеться в повідомленні.

За словами онуки Бориса Романченка, він жив у багатоповерховій будівлі, в яку потрапив снаряд.

"Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Підпис до фото, Борис Романченко зачитує присягу Бухенвальда, 2012 рік

Фонд також опублікував фотографію Бориса Романченка з заходу у 2012 році, на якому він зачитав присягу Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час святкування річниці визволення цього концтабору.

"Він пережив Бухенвальд, але був убитий російською ракетою у рідному місті у своїй квартирі під час "операції з денацифікації", - прокоментував у Facebook український журналіст Денис Казанський.

За оцінками істориків, у концтаборі Бухенвальд за правління Гітлера вбили понад 56 тисяч з 280 тисяч в'язнів.