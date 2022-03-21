Зеленський розповів, як припинити війну, про членство в НАТО і зустріч з Путіним

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Президент Володимир Зеленський вірить, що шанс знайти компроміс у переговорах з Росією є.

Про це він сказав в інтерв'ю суспільним мовникам

"Якщо вони хочуть зупинити війну, припиняється вогонь, виводяться війська. Президенти зустрілись, домовились, що є ті чи інші гарантії нашої безпеки, є гаранти безпеки", - заявив Зеленський.

І далі оцінив роль НАТО і окремих країн-членів у цьому процесі

"Вони повинні завтра (після припинення вогню - Ред.) сказати, що Україну беруть в НАТО, чи не беруть. Відповідь проста - нас не беруть, бо бояться Росії. Нам треба заспокоїтись з цим. Є інші країни НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки", - розповів Зеленський.

За його словами, це нормальний компроміс - для заходу, для України та для Росії.

"Ось в цьому треба знайти компроміс. Це буде точка для закінчення війни", - заявив Зеленський.

Зеленський розповів, що щодня робить 8-10 дзвінків щодо міжнародної допомоги.

Коли у нього запитали, чи готова Україна відмовитися від НАТО, він порівняв плани України стати членом НАТО зі заняттям зі штангою.

"Я не вважаю, що можна підійти до 200 кг штанги і її підняти. А в нас штанга ще важча. Тут треба кілька підходів. Є неоднозначність НАТО. Є країни, які тільки там нас бачать, є третина країн, які нас там не бачать".

Ультиматуми і компроміси

Володимир Зеленський також розповів про неприйнятність ультиматумів Путіна для закінчення війни.

"У нас є ультиматум, ось пункти, виконуйте, тоді закінчимо війну. Це неправильно і до результату не призведе", - оцінив пропозицію росіян Зеленський.

Автор фото, ЗСУ

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"Люди і влада об'єднані, ми всі не зможемо цього зробити. Україна не зможе виконати. Фізично. Ми втратили людей. Треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде виконаний".

І далі навів приклад.

"Віддайте нам Харків, Маріуполь, Київ. Ні Харків, ні маріупольці, ні кияни, ні президент не зможемо це зробити", - додав він.

І нагадав, що в окупованих містах Мелітополі, Бердянську і Херсоні, коли заходили росіяни, люди протестують і піднімають прапор України.

"Вони хочуть нас всіх знищити? Тому я говорив, ми зможемо виконати ультиматум тільки тоді, коли нас не буде", - заявив президент.

Також Зеленський наполягає, що його зустріч з Путіним необхідна: "Без цієї зустрічі з Путіним до кінця ви не зрозумієте реально, на що вони готові, щоб зупинити війну і, на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси".

Компроміси на переговорах між Україною та Росією врешті буде вирішувати всеукраїнський референдум. Йдеться про гарантії безпеки і тимчасово окуповані території.

"Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть стати історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму".

Може бути Третя світова

Коли у Зеленського запитали, що для нього є "червоними лініями" у переговорах з Росією, він заявив, що це втрата суверенітету.

"Для нас не можна втратити суверенітет. Тисячі людей загинули. Росія сказала — десь був сигнал: ось куди ми дійшли на сході, на півдні, давайте ми тут стоїмо і ось там деякі міста будуть нашими територіями. Це втрата для нас. Це втрати людей. І втрата суверенітету".

Зеленський заявив, що впевнений, що у майбутньому будуть інші безпекові альянси. Він закликав Європу до нових санкцій проти Росії.

"Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу…Ви повинні робити їм так боляче, як вони боляче роблять нам. Але не бомбити їх, не ракетами (санкціями - Ред.)"

Інакше, за його словами, одного разу Європа прокинеться і відчує те, що відчула Україну - у вас почалась війна. Зеленський не виключив, що Росія захоче почати Третю світову війну.

"Путін і не збирався закінчити цю війну. Його план — Україна як проміжок до того результату… щоб забрати Балтійські країни... Інші країни, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив. Я сказав, що, якщо проваляться наші з ним перемовини… він не випадково ставить такі умови, щоб ми не змогли погодитися. Для того, щоб потім сказати: вони ж просто не захотіли миру. Як тільки він буде використовувати — якщо буде — всі свої сили на кордонах з країнами Європи чи країнами НАТО, це буде Третя світова".

Що б він сказав Путіну?

Зеленського запитали, щоб він сказав Путіну, якби зустрівся з ним на 10 хвилин.

"Якщо в мене буде можливість і у Росії буде бажання, то ми пройдемо усі питання. Вирішимо ми їх всі? Ні. Але шанс, що частину зможемо — хоча б зупинити війну. Знищуючи нас, він точно знищує себе. Я не хочу, щоб ми увійшли в історію як герої і як нація, якої немає. Я не хочу цього. Я не хочу такого героїзму для українського народу. І близько не хочу. Але вони, якщо будуть знищені, у них навіть героїзму не залишиться".