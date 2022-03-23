"Такої солідарності я давно не бачила". Історії жінок, які поїхали з України

Георгій Ерман

BBC News Україна

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська дівчинка-біженка у місті Сучава, Румунія

Понад 3,5 млн українців вже залишили країну через війну. Більшість людей, які перейшли кордон, - жінки та діти. BBC News Україна розпитала кількох з них, як вони почувають себе в нових умовах і які плани будують на майбутнє.

"Я такої солідарності вже давно не бачила"

Автор фото, Ольга Пошуруєва

У мирному житті Ольга Пошуруєва мала приватну психологічну практику та викладала танго в Ірпені, де жила з чоловіком та двома дітьми.

В перший день російського нападу чоловік пішов в територіальну оборону, а вона залишилася вдома з донькою та сином.

"Сусідній Гостомель утюжили, діти були налякані, я теж. Думала, чи зможу я виїхати хоч кудись? Через кілька днів ледь знайшли машину, і з Ірпеня через Стоянку виїхали", - розповідає вона.

Ольга з дітьми поїхала до Львова. Син, якому нещодавно виповнилася 18 років, залишився у місті допомагати волонтерам, які плетуть сітки і працюють з переселенцями, а Ольга з донькою-школяркою поїхала в Польщу до міста Лодзь, де їх прихистив друг родини.

"У Польщу поїхали, бо я хоч трохи мову знаю і це для мене більш менш зрозуміла країна. Я все ж розраховую повернутися додому, коли все це закінчиться, відбудовувати Ірпінь і знову там жити", - каже Ольга.

За її словами, поляки демонструють надзвичайне почуття солідарності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До Польщі прибуває найбільша кількість біженців з України

"Від поляків я бачила лише бажання допомогти і сильне співчуття. На польському кордоні нас намагалися нагодувати, дітей якимись солодощами розрадити. Малим напакували рюкзаки розмальовками та олівцями. У Кракові в дитячому центрі волонтери безкоштовно проводили заняття з дітками, а паралельно була група для мам", - розповідає Ольга.

Вона вирішила не оформлювати статус біженця, а скористатися тимчасовим захистом, який надає ЄС.

Зараз Ольга вчить польську і шукає роботу.

"Місцеві чиновники кажуть, що поки що немає розпорядження, що з нами робити і як оформлювати на роботу", - розповідає вона.

Автор фото, Ольга Пошуруєва

Її донька пішла вчитися до місцевої школи, де їй видали безкоштовно канцтовари, рюкзак і підручники, і дали додаткові заняття з польської.

Після війни Ольга хоче повернутися на батьківщину.

"Я хочу повернутися додому, коли все це закінчиться, відбудовувати Ірпінь і знову там жити".

"Сказали грошей немає, але ви тримайтеся"

Автор фото, Катерина Кравчук

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

29-річна Катя Кравчук до війни працювала лікарем-наркологом в двох приватних медичних центрах у Києві.

Переночувавши ніч у київському метро, вона поїхала до батьків на Житомирщину. Але її село розташоване неподалік від військового об'єкту, війна майже одразу прийшла і туди - зі звуками вибухів.

"Ми довго думали, чи варто виїжджати чи ні. І вирішили, що краще деякий час побути за кордоном. Поїхала я, дружина мого брата і дві племінниці", - розповідає Катя.

Ще однією причиною виїзду була роботи. Центри, в яких Катя працювала, закрили. Сотні наркозалежних залишилися без допомоги, а працівникам виплатили лише чверть зарплати за лютий - "через форсмажор". Навіть тим, в кого родини і необхідно платити за оренду.

"Сказали війна, грошей немає, але ви тримайтеся. Я не розраховую на те, що вони відновлять роботу. У Польщі я бачу можливість працювати, і себе утримувати, і батькам допомагати", - каже Катя.

Евакуацію Каті та її близьких організувала польська фірма з виготовлення вікон Fakro, яка має заводи в Україні і вирішила евакуювати родичів своїх співробітників.

Автор фото, Катерина Кравчук Підпис до фото, Криниця-Здруй, де поселили українців

"Хоча ми віддалені родичі тих працівників, але нас взяли. Це заслуга поляка, директора цієї фірми, він особисто людей розвозив. Саме вони орендували готель, в якому я зараз живу, і всю інформацію ми отримуємо через волонтерів і працівників цієї фірми", - розповідає вона.

Катю та двох її племінниць розмістили у готелі в гірськолижному містечку Криниця-Здруй.

Вона каже, що в переселенців чудові умови - власні номери з санвузлами на кожну родину, в готелі є пральні машини та кухня. Від евакуйованих вимагають лише прибирати і чергувати на кухні.

"Нам сказали, що скільки потрібно, стільки будемо тут жити", - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Антипутінський мурал у місті Гданськ

Визначеності щодо того, скільки лишатися в переселенців немає.

"Я з усіма спілкуюся тут, у всіх стан повної невизначеності - чи повертатися в Україну, чи тут лишатися і освоювати нову професію. Люди розуміють, що звичного життя вже не буде, тому закрадаються думки лишатися тут і освоювати якусь професію".

Катя планую отримати PESEL - документ на кшталт ідентифікаційного номера, який дозволяє працевлаштуватися і шукати роботу психологом чи психіатром, проводити онлайн-консультації.

Вона надає допомогу переселенцям.

"Місцеві дізналися, що я психіатр, і один ксьондз до мене прибіг увечері, просив, щоб я допомогла з однією жінкою-біженкою, в якої була істерика, в неї дім спалили. Я пішла, говорила з нею, заспокоювала".

Катя вже вчить польську мову.

"Я хочу почуватися комфортно на польській території і бачу, що полякам приємно, коли розмовляєш польською".

Поляки, за її словами, дуже підтримують українців.

"Дуже емпатичні, можуть підійти в автобусі, сказати, що Путін - х…. Вони за нас дуже переживають".

"Чехи - неймовірні люди, вони дуже нам допомагають"

Інна Поляк до війни працювала продюсером політичного токшоу телеканалу Україна 24.О 5 ранку 24 лютого вона прокинулася від звуку літаків, які пролетіли прямо над її будинком в Ірпені."Моя донька закричала: мамо, це що війна? Ми помремо?" - згадує вона.

Автор фото, Інна Поляк Підпис до фото, Наступний рік Інна Поляк з донькою планує провести у містчеку Угерський Брод в Чехії

Інна з донькою Мирославою деякий час ховалися в під'їзді будинку, а потім в "бомбосховищі з вікнами" Академії фіскальної служби в Ірпені (вже після їхнього від'їзду цю будівлю обстріляють російські війська)."Потім з'явилися чутки, що в місто проникли кадирівці, ми боялися, що оскільки їм все одно, кого вбивати, то вони у вікна бомбосховища просто закинуть гранати і всі ляжуть. Моя Мирослава дуже нервувала, не могла спати, їсти, гризла пальці до крові", - розповідає жінка.1 березня Інна з донькою через зруйнований міст в Романівці залишили Ірпінь, українські військові відвезли їх на вокзал. Через кілька днів дісталися Польщі, звідки їх забрав знайомий з Чехії.

Автор фото, Інна Поляк Підпис до фото, Щоб вийти з Ірпеня, довелося переходити зруйнований міст в Романівці. На фото - Мирослава переходить міст

Інна розповідає, що завдяки інтересу до біатлону кілька років тому познайомилася з чеською родиною, яка і запросила їх з донькою додому у невелике місто Угерський Брод у Моравії. До переїзду вона була частково готовою, бо вже кілька років потрохи вивчала чеську мову."Я фанат Чехії, знаю їхні фільми, мені подобаються їхні традиції та спосіб життя", - каже вона.Вже на третій день після приїзду Інна оформила візу.

"Чехія дає на рік візу, страхування і можливість працювати, дати дітям безкоштовне навчання. Для мене це дуже гарний варіант, тому що я знаю мову", - розповідає вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акції на підтримку України у Чехії збирають десятки тисяч людей

"Тут неймовірні люди, вони нам всім допомагають. Мешканцям, які беруть на проживання українців дають пільги на компослуги. Чехи вважають, що українці їх захищають, і за це вдячні".Інна пройшла співбесіду у місцевій школі і буде працювати найближчим часом асистенткою вчителя по роботі з українськими дітьми.

Автор фото, Інна Поляк Підпис до фото, Інна Поляк з донькою Мирославою біля школи в Угерський Брод

Наступний рік вона не планує повертатися в Україну."Вертатися мені зараз нема куди. Я знаю, що мій будинок обстріляли, і не знаю, що з моєю квартирою. Я дуже люблю свій Ірпінь, це було найкраще місто для мого життя. Як тільки буде така можливість, ми будемо вертатися, але я не виключаю, що ми лишимося тут", - каже Інна.

В Україні в Інни лишился батьки у Харкові. Вона намагалася їх вмовити поїхати з міста, але ті не хочуть - кажуть, що зі свого будинку не підуть. Батько Інни - білорус, він закликав білорусів в соцмережах засудити війну, намагався запистатися в тероборону Харкова, але туди його не взяли через вік."Тато каже, що якщо зайдуть російські солдати в будинок, то підірве їх разом з собою, хоч когось на той світ забере", - розповідає Інна.

"Завтра мій перший день на новій роботі у Празі"

Тетяні Ширшовій від війни доводиться їхати вже вдруге. У 2014 році вона залишила охоплений бойовими діями Донецьк і поїхала до Києва."Взяла валізу, маленького кота Нафаню і поїхала. Було дуже важко", - згадує вона.

Автор фото, Тетяна Ширшова

Щоб оплачувати проживання в столиці, перші роки після початку війни вона мусила деякий час працювати без вихідних."Я випускниця Харківського фармацевтичного університету. Коли я переїхала до Києва, я працювала без вихідних, два дні в аптеці, два дні косметологом, і вже потім змогла сконцентруватися на фаху косметолога", - розповідає вона.Тепер російська армія знову вдерлася в її життя і залишила без роботи. І знову доводиться починати з чистого листа.1 березня Тетяна перейшла кордон зі Словаччиною - з валізами і тим самим котом Нафанею."Словаки нас дуже тепло зустрічали, це було просто неймовірно. Словацькі прикордонники мої валізи завантажили у візки і повезли мене в табір очікування. Там була купа волонтерів", - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Волонтерка у Словаччині намагається розважити українську дівчинку

За словами Тетяни, у Словаччині волонтери чудово організували роботу з прийому українців. У палатках є харчування, вода, памперси та речі для дітей, безкоштовні сімкарти, надають допомогу з розміщенням."Волонтери підходять і питають, чи є у вас житло, чи є транспорт, якщо цього немає, все це організовують", - розповідає вона.

Автор фото, Тетяна Ширшова Підпис до фото, Тетяна з теплотою згадує про мирний час у Києві, де брала участь у марафонах і танцювала сальсу

Зі Словаччини Тетяна дісталася Праги, куди її запросила подруга - у чеській столиці один з місцевих волонтерів знайшов безкоштовне житло для українок на 4 місяці. Необхідні для проживання документи вдалося оформити досить швидко."Прийшла в центр для реєстрації візи. Чеську не знаю, але там купа російськомовних волонтерів, мені допомогли оформити візу, страхування і навіть дали направлення на отримання допомоги по безробіттю".

У Празі вона розраховує залишитися і працювати найближчі роки."Я налаштована залишатися тут, поки буде відновлюватися Київ. Не готова повертатися, бо вже потрапила у дві війни. Після війни завжди тяжко, а тут хоча б якась допомога є, а я не знаю, чи буде післявоєнна допомога людям в Україні", - пояснює вона.Тетяна вже знайшла роботу косметологом в одному з салонів краси у Празі, куди її запросила власниця-чешка. 23 березня - її перший робочий день. У чеській столиці є нестача робочих рук, і це зараз сприяє українцям.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мурал художника ChemiS у Празі присвячений українським біженцям

Кота Нафаню у місцевій ветеринарній кліниці чипували і вакцинували безкоштовно.Тепер Тетяна відвідує курси чеської мови і вже перекладає чеською пояснення косметичних процедур для клієнтів. Одночасно з сестрою, яка живе в США, вона займається волонтерством - збором коштів та речей - для бійців київської територіальної оборони та йритулку для котів.

"У Берліні чиновники тиснуть на біженців"

Як і Тетяна, наступна співрозмовниця - Настя Пугач - вже вдруге поїхала від війни. Вперше це було 8 років тому, коли бої відбувалися у Донецьку, вона мусила їхати до Києва, бо не хотіла жити під владою прибічників Путіна.

Автор фото, Наталка Дяченко Підпис до фото, До повномасштабного вторгнення Росії Анастасія Пугач займалася промоцією українських фільмів

У Києві вона спочатку працювала журналісткою, а потім в піар-кампаніях українських фільмів та кінофестивалів, брала участь у складанні фестивальних програм.

"В перший день війни я залишила свою квартиру, бо у будинку нема бомбосховища і він розташований на трасі, яка веде в центр Києва", - розповідає вона.

Після кількох днів у київському бомбосховищі Настя поїхала потягом до Львова, а потім автобусами в Польщу і до Берліна, де поселилася в друзів.З розповідей знайомих, які вже ходили на співбесіди з німецькими чиновниками з управління у справах іноземців, Настя знає, що залишитися в Берліні їй буде важко, хоч вона і має де жити."У Берліні сильно тиснуть на біженців морально, кажуть, щоб їхали з міста в провінцію. Пояснюють, що немає житла і все таке".Її співбесіда запланована на початок квітня - черга довжелезна, зустрічі розписані на місяць вперед.Втім, поза бюрократією, ставлення німців до українців у Німеччині зараз дуже позитивне.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акції проти російської агресії збирають тисячі людей у Берліні

"Деякі німці пропонують житло біженцям. Одна з німецьких фірм орендувала автобус, який власне привіз нас до Берліну"."Весь Берлін зараз в українських прапорах, нас підтримують. Це дуже морально допомагає. Тут люди розуміють, що все це відбувається недалеко від них".

З чим ще легко в Німеччині - так це з піклуванням про тварин. Настя приїхала до Берліна з кішкою, її вже чіпували, щепили і видали документи ЄС. Все безкоштовно.

Автор фото, Анастасія Пугач Підпис до фото, Тварини українців зараз можуть безкоштовно отримати ветеринарну допомогу і отримати "паспорт" ЄС

Настя каже, що не планує довго лишатися в Німеччині, і хоче повернутися до Києва, як тільки там буде спокійно. Але поки готова шукати тимчасову роботу у Берліні у своїй сфері.

"Росія нас вже двічі "звільнила"

Автор фото, Марина Курапцева

Ще одна українка, яка поїхала до Німеччини, - Марина Курапцева.

"Росія нас звільнила вже двічі, остаточно, так що довелося з країни взагалі тікати, щоб не загинути", - каже вона.

Марина походить з Єнакієвого на Донбасі - міста, де народився експрезидент Віктор Янукович. У 2014 році їй довелося разом з сестрою і батьками переїжджати до Києва, оскільки місто опинилося під контролем проросійських сепаратистів. У Києві вона працювала на телеканалі "Дом".

Напад Росії 24 лютого застав її у місті Бородянка на Київщині.

"Ми 8 років як переселенці намагалися вилікувати ті травми 2014 року ще. І тут твій маленький крихкий світ з орендованим житлом зруйнувався за одну добу".

За словами Марини, вже 26-27 лютого в Бородянці та навколо неї точилися важкі бої - такі, що земля гула. Мешканці ховалися у бомбосховищі, а снаряди руйнували житлові будинки.

Залишити місто ледве вдалося - на вантажівці працівників ДСНС, яких люди з бомбосховища навіть перевірили на знання українських слів, які росіяни не можуть вимовити.

"Ми їхали на цьому камазі і бачили, як російські літаки обстрілюють ракетами житлові будинки в Бородянці", - згадує Марина.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Руйнування житлових будинків у Бородянці, зафіксовані супутниками компанії Maxar Technologies 10 березня

Родина Марини подолала відстань з Київщини до Берліна на потягах, але у Німеччині знайшла прихисток не зразу.

Спочатку їх привезли до Лейпцига, але там не було достатньо місця для розміщення всіх евакуйованих, а волонтери не могли впоратися з таким напливом біженців. З Лейпцига родину направили в Гейдельберг у західній Німеччині, на колишню базу НАТО, де були біженці з інших країн. Але умов там також не було.

"Там ні матраців не було, нічого. Просто видали їжу та воду".

Тож Марина попросила волонтерів відвезти її з батьками та сестрою на вокзал, і вони поїхали до друга у Саксонію.

"У Дрездені живе наш друг, пастор Сергій Косяк. На вокзалі він зустрів нас, особисто відвіз до німецької родини в село Вестдорф, де ми чекаємо на реєстрацію".

На думку Марини, німці проявляють солідарність з українцями, у селі їх забезпечили і житлом, і їжею, і всіма необхідними речима.

"Коли німцям кажеш, що ти з України, вони завжди раді допомогти", - каже вона.

"Я сподіваюся, що Німеччина стане нашим домом. Я вірю в перемогу України, але мого здоров'я вже не вистачить, щоб боротися, і треба про батьків піклуватися. Мені 38 років, я хочу хоча б трохи пожити в країні, де немає війни".

Марина каже, що поки що немає чітких планів щодо працевлаштування. Але точно планує у Німеччині разом з церковною громадою організовувати допомогу для біженців і надсилати гуманітарну допомогу в Україну.

"Румуни нас підтримують, але бояться, що Румунія може стати наступною"

Саме до Румунії поїхала від війни журналістка видання НВ Тетяна Буденко з 5-річною донькою Настею.

Тетяна з донькою та чоловіком мешкає у квартирі біля аеропорту "Жуляни", по якому завдала ударів російська армія в перший день війни. Тож родина зразу поїхала до будинку батьків біля Ірпеня, але невдовзі і цей будинок почав здригатися від вибухів.

Автор фото, Тетяна Буденко Підпис до фото, Тетяна Буденко з чоловіком у мирний час

"На третій день війни ми сіли в машину і поїхали в Івано-Франківськ. Але там були сирени, і після того, як у мене донька годину під сирени проплакала у підвалі, я вирішила поїхати до Румунії, щоб вона не чулу цього звуку. Головною мотивацією була безпека дитини".

Чоловік Тетяни відвіз її та дитину до кордону у Закарпатті, а сам повернувся до Івано-Франківська, бо перебуває в резерві ЗСУ.

З переїздом дуже допомогла німецька компанія чоловіка - SAP, яка має офіс у Бухаресті.

"Волонтери, які працюють з цією компанією, довезли нас до Бухареста і поселили в готелі. Ми їхали 2 березня, і на кожній заправці зустрічали машини з українцями".

Тетяна не планує подаватися на статус біженця в Румунії, і поки не планує оформлювати статус захисту, бо може жити в Румунії за безвізом три місяці. Вона хоче повернутися до Києва, як тільки там стане спокійно.

"Ми дистанційно зараз працюємо. Поки в мене є зарплатня, в чоловіка, думаємо, вистачить. І компанія сказала, що буде три місяці допомагати фінансово".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Румунська прикордонниця дарує іграшки українській дитині. Сірет, Румунія

За словами Тетяни, румуни постійно допомагають українцям. Волонтери на кордоні забезпечують харчуванням.

"Може, мені щастить, але я постійно відчуваю їхню підтримку. Ми от щойно зайшли в ресторан з дитиною, і офіціант приніс нам млинців безкоштовно і знижку зробив. Сказав: "ми дуже вас підтримуємо, тримайтеся", - розповідає вона.

"Румуни бояться, що їхня країна буде наступною ціллю Росії. Я їх навпаки заспокоюю, кажу, що Путін і з Україною не впорається", - розповідає вона.

За словами Тетяни, місцеві також люблять порівнювати Путіна з Чаушеску і кажуть, що він так само закінчить.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Румунський повстанець дивиться на тіло розстріляного диктатора Чаушеску, 25 грудня 1989 року