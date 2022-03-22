Польща запропонує миротворчу місію НАТО в Україні. Які шанси на згоду?

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Косово і досі перебуває миротворчий контингент НАТО, хоча від війни із Сербією минуло понад 10 років

На позачерговому саміті НАТО, що має відбутися у Брюсселі 24 березня, польський президент Анджей Дуда має озвучити пропозицію відправити до України миротворчу місію альянсу.

Таку ідею також підтримав і голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексочільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори, і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", - заявив він.

Крім того, за словами польського політика, Європарламент також має виступати за посилення оборонної спроможності східного флангу НАТО.

Вперше ідею про миротворчу місію в Україні озвучив під час візиту до Києва віцепрем'єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Втім, на попередній зустрічі НАТО, що відбулася 16 березня, міністри оборони країн-членів альянсу відкинули цю ініціативу.

"Ми підтримуємо мирні зусилля, ми закликаємо Росію та президента Путіна вивести свої війська, але у нас нема планів розміщувати війська НАТО на території України", - заявив тоді Генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Легких і швидких" рішень не буде

У Польщі визнають, що наразі серед країн-членів НАТО немає єдності чи широкої підтримки їхньої пропозиції. Але сподіваються, що цього вдасться досягти у майбутньому.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією", - заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, якого цитує РАР.

Він пояснив, що польська пропозиція полягає не в тому, щоб місія мала вступити у безпосередній конфлікт із Росією.

"Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

Він також визнав, що у Польщі не очікують "легких і швидких рішень".

"Але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти", - заявив представник польського уряду.

Після того, як Польща озвучила цю пропозицію, про готовність приєднатися до миротворчої місії вже заявила Данія.

Позиція США

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Безперечно, можливість миротворчої місії в Україні буде однією з провідних тем під час європейського візиту президента США Джо Байдена, який також візьме участь у саміті НАТО.

Він обговорюватиме цю тему і під час візиту до Польщі, запланованого на 25 березня.

Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід. Разом із тим, вона зазначила, що США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію, — наголосила представниця США в ООН. Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити".

Наразі Польща прийняла найбільшу кількість біженців з України - понад два мільйони.