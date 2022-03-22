Війна проти України. 27-й день опору. Випуск теленовин ВВС
У випуску 22 березня:
- "Ми обов'язково переможемо. Тут без варіантів," - інтерв'ю ВВС учасника українсько-російських переговорів Михайла Подоляка.
- У Києві комендантська година і підготовка до посилення оборони столиці. Репортаж кореспондентів ВВС.
- Гуманітарна катастрофа у Маріуполі. Як людей, що втекли з-під обстрілів, приймають у Днгіпрі.
- Президент США застерігає росіян проти спроб застосувати хімічну чи біологічну зброю проти мирного населення. Чи є підстави для таких побоювань і як уберегтися від хімічної атаки, розповідає експерт.
- Ужгород ще ніколи не бачив такі потоки людей, як у ці дні. Як місто мобілізувалося на допомогу біженцям зі сходу, бачили наші кореспонденти.
- Білоруси готуються до партизанської війни проти росіян в Україні. Репортаж із Польщі.
- Благодійність на потреби України - концерт "Слава Україні" в престижному концертному залі Лондона.
#війнавукраїні #оборонакиєва #катастрофавмаріуполі
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