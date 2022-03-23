Росія лякає можливим зіткненням сил НАТО і РФ у разі появи миротворців в Україні

37 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Росія вважає, що якщо НАТО спрямує своїх миротворців в Україну, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та альянсу.

Так міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію Польщі спрямувати до України миротворчу місію НАТО.

На позачерговому саміті альянсу, що запланований у Брюсселі на 24 березня, польський президент Анджей Дуда планує озвучити таку ініціативу.

"Польські наші колеги вже заявили, що буде саміт НАТО, треба направляти миротворців", - сказав Сергій Лавров на зустрічі зі студентами і викладачами Московського державного інституту міжнародних відносин - російського вишу, де готують майбутніх дипломатів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Лавров бачить у миротворцях лише ескалацію і загрозу зіткнення

"Сподіваюся, вони розуміють, про що вони ведуть мову. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натовських збройних сил, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", - заявив він.

Суть пропозицій Польщі

У Польщі визнають, що наразі серед країн-членів НАТО немає єдності чи широкої підтримки їхньої пропозиції. Але сподіваються, що цього вдасться досягти у майбутньому.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може привести до того, що буде організована така місія, яка б убезпечувала територію України, ще не захоплену Росією", - заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, якого цитує РАР.

Він наголосив, що польська пропозиція полягає не в тому, щоб місія мала вступити у безпосередній конфлікт із Росією.

"Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польський президент Анджей Дуда обговорить ініціативу із лідерами країн НАТО

Він також визнав, що у Польщі не очікують "легких і швидких рішень".

Після того, як Польща озвучила цю пропозицію, про готовність приєднатися до миротворчої місії заявила Данія.

Позиція США і НАТО

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24 березня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому президент Польщі Анджей Дуда оголосить польську ініціативу.

У саміті братиме участь президент США Джо Байден.

Цю тему американський лідер обговорюватиме також і під час візиту до Польщі, запланованого на 25 березня.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід, повідомивши про це, вкотре наголосила, що США не мають наміру відправляти свої війська в Україну, але підтримають своїх союзників по НАТО у разі нападу на них.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію, - наголосила вона. - Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це. Щодо інших країн НАТО, то це буде їхнє рішення, яке вони мають ухвалити".

На попередній зустрічі НАТО, що відбулася 16 березня, міністри оборони країн-членів альянсу відкинули ініціативу про введення миротворців альянсу в Україну.