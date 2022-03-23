Війна проти України: 28 день. Теленовини ВВС 23.03.2022
У випуску 23 березня:
- Блокадний Маріуполь: як люди виїжджали із міста під постійним російським бомбардуванням.
- Нескорений Вознесенськ - репортаж із міста на Миколаївщині, жителі якого зупинили наступ росіян.
- До Брюсселя прибуває президент США - очікування від візиту Джо Байдена до Європи.
- В Києві запроваджують нічну комендантську годину - з 8 вечора до 7 ранку. Спілкуємося із журналісткою, котра нині перебуває у столиці України.
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