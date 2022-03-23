Померла Мадлен Олбрайт - легендарна ексдержсекретар США

1 година тому

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Мадлен Олбрайт, чеська іммігрантка, яка стала першою жінкою держсекретарем в історії США, померла у віці 84 років.

Олбрайт була ветераном дипломатії та зовнішньої політики. Вона стала головним дипломатом Америки в 1997 році в адміністрації Білла Клінтона, ставши жінкою найвищого рангу в уряді США.

Олбрайт, яку часто називали "поборницею демократії", вона відіграла важливу роль у тому, щоб покласти край етнічним чисткам у Косові.

Про її смерть від раку повідомили в держдепі США.

Олбрайт уроджена Марія Яна Корбелова. Вона народилася в Празі в родині чехословацького дипломата, родина якого емігрувала до США та попросила притулку після вторгнення СРСР.

Олбрайт була прихильницею жорсткого курсу США в міжнародних відносинах, виступала за посилення позицій США в НАТО, за всебічний захист інтересів США, не зупиняючись також перед застосуванням військової сили.