ЗСУ перемагають Росію в українському небі - NYT

46 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Майже за місяць бойових дій одним з найбільших сюрпризів війни в Україні стала нездатність Росії перемогти українців у небі, пише газета The New York Times.

Військові аналітики очікували, що російські сили швидко знищать чи паралізують ППО та військову авіацію України, але цього не сталося. Натомість над країною вирують справжні повітряні бої у стилі Top Gun.

За даними міноборони України, збройні сили збили вже понад сто літаків росіян. Москва ці дані не підтверджує.

"Кожного разу це справжній бій, - каже Андрій, 25-річний пілот ВПС України, який здійснив 10 бойових вильотів. - "Але наші сили нерівні. У кожному бою в них завжди вп'ятеро більше літаків".

Успіх українських пілотів допоміг захистити українських солдатів на землі та запобіг масштабним бомбардуванням міст.

Українські пілоти мають одну перевагу.

"Україна - ефективна в небі, тому що ми на своїй землі, - каже речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. - Противник, який залетів у наш повітряний простір, залітає в зону дії наших ППО".

Дейв Дептула, декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла та головний планувальник атак повітряної кампанії "Буря в пустелі" в Іраку, сказав, що дивовижні дії українських пілотів допомогли компенсувати їхню малу чисельність.

За його словами, українські пілоти використовують техніку "на межі можливої", а надання Україні літаків має вирішальне значення.

"Без поповнення запасів, у них закінчаться літаки раніше, ніж закінчаться пілоти".