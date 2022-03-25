Росія вдруге назвала свої втрати у війні з Україною

1 година тому

Автор фото, ЗСУ

Росія вдруге з початку вторгнення в Україну назвала свої втрати: загинув 1351 військовослужбовець, 3825 отримали поранення.

Цифри втрат російської армії в Україні оголосив начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ Сергій Рудський.

2 березня російське міноборони визнавало загибель 498 військових.

Ці цифри набагато нижчі за незалежні та українські оцінки.

Радник керівника ОП Олексій Арестович на брифінгу вдень 25 березня оцінив втрати противника у понад 16100 військових.

Західні аналітики називали цифри загиблих росіян у щонайменше 6-10 тисяч загиблих.

Відомо про загибель аж 5 російських генералів.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

12 березня президент України Володимир Зеленський єдиний раз називав втрати українських військових - 1300 загиблих.

Міноборони Росії також заявляє, що основні завдання першого етапу "спеціальної операції" виконано.

Там похвалились, що за місяць "суттєво знижено бойовий потенціал збройних сил України, що дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу".

Попри те, що з перших днів війни Росія намагалась захопити Київ та інші міста країни, зараз вони кажуть, що таких намірів не було.

У російському міноборони вже наполягають, що "не планували штурм українських міст, щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення". А присутність військ навколо "блокованих" українських міст має на меті стримати сили Києва.

При цьому Росія штурмує та бомбує десятки українських міст, зокрема Маріуполь, Харків, Суми, Чернігів, Охтирку, Тростянець, Ізюм, Бучу, Ірпінь та інші.

Україна неодноразово підтверджувала, що російська армія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, обстрілює житлові квартали, школи, лікарні та блокує роботу гуманітарних коридорів.