Нам потрібен один відсоток вашої зброї. Зеленський просить НАТО про допомогу

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО надати Україні один відсоток від усіх своїх озброєнь, аби вона могла перемогти у війні з Росією.

У відеозверненні до учасників саміту НАТО у Брюсселі він заявив, що Україна неодноразово зверталася до представників альянсу з проханням надати або продати військову техніку.

"Ви можете надати нам один відсоток від усіх ваших літаків. Один відсоток від усіх ваших танків. Один відсоток! Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень. Системи залпового вогню МЛРС. Протикорабельна зброя. Засоби протиповітряної оборони", - наголосив президент України.

"Хіба можна вистояти у такій війні без цього? Тож коли це все нарешті буде, це дасть нам так само як і вам, сто відсотків безпеки. А нам потрібен один", - сказав Володимир Зеленський.

"Ми просто хочемо врятувати наших людей. Хочемо вижити! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей відсоток", - заявив він.

Володимир Зеленський не згадував у своєму виступі тему майбутнього членства України в альянсі, проте закликав не робити заяв про те, що українська армія не відповідає стандартам НАТО.

"Єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни, - більше, прошу, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО", - сказав він.

Чи спрацює стаття 5?

Володимир Зеленський також висловив сумніви, що п'ята стаття Північноатлантичного договору спрацює у разі нападу Росії на країну НАТО, і запитав у лідерів країн альянсу, чи впевнені вони у цьому.

"Росія хоче піти далі - проти східних членів НАТО, держав Балтії та Польщі. Це точно... Чи є у вас впевненість у тому що п'ята стаття здатна спрацювати. Для нас уже не спрацював Будапештський меморандум", - сказав він.

Саме п'ята стаття Північноатлантичного договору передбачає, що напад на країну-члена НАТО є нападом на все НАТО.

"Питання про п'яту статтю фундаментальне. Я просто хочу, щоб ви знали, що ми думаємо про це. І я щиро бажаю вам, щоб ми помилялися. У своїх оцінках. У своїх сумнівах. І щоб це так було - що у вас справді дуже міцний альянс. Якщо ми помиляємось, то світ у безпеці. Але якщо ми не помиляємося хоча б на один відсоток, я прошу переглянути ваше ставлення. І реально подбати про безпеку", - зазначив Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генеральний секретар НАТО: "Рішення, які ми будемо ухвалювати, матимуть далекосяжні наслідки"

Очікування від саміту НАТО

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Лідери НАТО на засіданні у четвер обговорюватимуть наслідки вторгнення Росії в Україну, роль Китаю в цій кризі і визначатимуть наступні кроки з посилення стримування і оборони країн НАТО.

На пресконференції 23 березня генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг розповів про очікувані рішення на саміті.

Вони передбачають створення чотирьох нових бойових груп НАТО в Болгарії, Угорщині, Румунії і Словаччині, посилення сил і засобів НАТО в усіх сферах - на суші, на морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі.

Окрім того, НАТО має ухвалити рішення про додаткову підтримку України і посилення підтримки інших партнерів, які можуть зазнати тиску з боку Росії.

"Рішення, які ми будемо ухвалювати, будуть мати далекосяжні наслідки", - сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, для зміцнення євроатлантичної безпеки союзникам по НАТО необхідно подвоїти свої зусилля і більше вкладати в оборону, наголосив він.