Російські війська увійшли в Славутич. Люди вийшли на проукраїнський мітинг

26 березня 2022, 09:18 GMT Оновлено: 4 хвилин(и) тому

Автор фото, Славутицька міська рада

Російські війська увійшли в місто Славутич Київської області і викрали мера міста. Про це повідомляє Київська обласна військово-цивільна адміністрація.

Через кілька годин міського голову Юрія Фомічева відпустили.

"Російські окупанти вторглися в місто Славутич та захопили міську лікарню", - ідеться в повідомленні.

Там також кажуть, що людей, які зібралися на мітинг в центрі міста, розганяли пострілами і світлошумовими гранатами.

Повідомлення про танки в місті з'являлися у соціальних мережах з самого ранку.

В останні дні місто було оточене, там тривали запеклі бої.

О 9-й ранку на сторінці Славутицької міськради у Facebook з'явилося оголошення: людей закликали вийти на центральну площу, аби продемонструвати "тим, хто зайшов", що Славутич - українське місто.

Автор фото, Славутицька міськрада

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В соцмережах з'явилося відео, як мешканці Славутича вийшли на мітинг з українською символікою, розгорнули величезний державний прапор, співали гімн. Вони скандували "Славутич - це Україна!", "Слава Україні!".

Обласна влада повідомляє, що російські військові почали стріляти в повітря, кидали світлошумові гранати у натовп.

Але люди не розходяться, навпаки їх більшає і вони почали рух до лікарні, яку, як кажуть в адміністрації, захопили росіяни.

"За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічев викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - пише у Телеграм керівник Київської військово-цивільної адміністрації Олександр Павлюк.

Згодом у партії "Слуга народу" повідомили, що мера відпустили. У деяких місцевих пабліках з'явилася інформація, що Юрій Фомічев виступав перед жителями міста на мітингу.