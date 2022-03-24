Не допустити війни НАТО з Росією. Які рішення прийняв саміт Альянсу

1 година тому

Автор фото, Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру відправляти миротворців в Україну.

Під час брифінгу після надзвичайного саміту НАТО в Брюсселі його спитали, чи пропонувала сьогодні Польща обговорити відправлення миротворчої місії в Україну.

"Ми обговорювали всебічні питання. Ми повинні залишатись єдиними і надавати підтримку Україні, але у той же час ми маємо відповідальність зробити так, щоб цей конфлікт не став повномасштабною війною між НАТО і Росією", - відповів Столтенберг.

"І саме це є причиною, чому ми чітко заявили, що не розміщуватимемо війська на суходолі в Україні, оскільки єдиний спосіб зробити це - бути готовими брати участь у повному конфлікті з російськими силами", - додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на саміті НАТО запропонує ввести в Україну миротворчі сили альянсу.

Про готовність відправити військових до миротворчої місії в Україні заявляли також Данія і Литва.

Однак Росія вважає, що якщо НАТО спрямує своїх миротворців в Україну, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та Альянсу.

Допомога від хімічої та ядерної загрози

Автор фото, Twitter Єнса Столтенберга Підпис до фото, Лідери Великої сімки обговорюють зі Столтенбергом напад Росії на Україну в перший день війни

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Водночас лідери НАТО домовились більше допомагати Україні. За словами Столтенберга, на це вплинуло звернення президента Володимира Зеленського.

Перед самітом український президент виступив з промовою, де наголосив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.

"Президент Зеленський звернувся до нас з палкою промовою, подякувавши союзникам НАТО за значну підтримку, яку ми надаємо, і наголосив на життєвій необхідності ще більшої воєнної допомоги", - сказав генсек під час брифінгу.

За словами Столтенберга, союзники не лише надають суттєву фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а й укомплектовують ЗСУ, серед усього іншого, протитанковими і протиповітряними системами, а також безпілотними апаратами.

"Сьогодні ми погодились робити більше, у тому числі щодо допомоги у галузі кібербезпеки, і надання спорядження, аби допомогти Україні захиститися проти біологічної, хімічної, радіаційної і ядерної загроз", - підкреслив Столтенберг.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський часто звертається з промовами до лідерів інших країн, розповідаючи про військові потреби України

Як сказав чиновник, це може включати обладнання з виявлення і захисту від цих загроз, медичну допомогу, а також професійну підготовку на випадок зараження та управління в кризових умовах.

Столтенберг заявив, що використання хімічної зброї "тотально змінить природу цього конфлікту, це буде грубим порушенням міжнародного права та матиме широкомасштабні наслідки".

За словами генсека, лідери НАТО занепокоєні, оскільки постійно чують, що Росія намагається створити привід для застосування хімічної зброї, звинувативши в цьому саму Україну.

"Ми налаштовані робити усе можливе для підтримки України, і я вітаю конкретні пропозиції з надання допомоги, зроблені союзниками сьогодні", - сказав Столтенберг, зазначивши, що країни-члени НАТО уважно вислухали пропозиції Зеленського щодо допомоги Україні.

Що ще обговорювали на саміті?

Автор фото, НАТО Підпис до фото, За результатами саміту лідери країн НАТО ухвалили спільну заяву

За підсумками саміту в Брюсселі лідери держав і урядів 30 країн НАТО оприлюднили спільну заяву, де закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити війну, вивести військові сили з України, а Білорусь - припинити бути співучасником цієї війни.

Лідери наголосили, що Росія має продемонструвати, що серйозно ставиться до переговорів, негайно запровадивши режим припинення вогню, а також застерегли Китай від військової підтримки російської сторони.

"Китай не повинен надавати економічну або військову підтримку для російського вторгнення. Замість цього Пекін має використати значний вплив на Росію і просувати негайне мирне урегулювання", - наголосив Столтенберг.

Крім того, НАТО продовжує працювати над захистом своїх кордонів. За словами Столтенберга, у відповідь на агресію Росії Альянс вирішив перекинути 40 тисяч військ на свій східний фланг.

Нові бойові групи розмістять у Словаччині, Угорщині, Болгарії та Румунії.