Зеленський - НАТО: "Дайте нам 1% ваших літаків і танків"

59 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський попросив країни НАТО про військову допомогу під час позачергового саміту Альянсу в Брюсселі.

Український президент наголосив, що Україні вистачить 1% всього озброєння НАТО для захисту себе і Європи від російської агресії.

Зеленський також передав прохання українських військових до чиновників блоку більше ніколи не дорікати Україні в тому, що її армія буцімто не відповідає стандартам НАТО.