Буча. Місто трупів і спалених танків, яке зупинило наступ росіян

Джеремі Бовен

BBC News, Bucha

57 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC/Lee Durant Підпис до фото, Вулиця Бучі завалена знищеною російською технікою

Вулиці Бучі стали одним із перших кладовищ для надій Росії оточити та увійти до Києва, а потім скинути уряд президента Володимира Зеленського.

Цей момент настав через два-три дні після того, як перші російські війська ввійшли в Україну 24 лютого, коли українські війська знищили колону російських танків і бронетранспортерів, що рухалися Бучею до міста Києва.

Конвой знищили під час однієї з перших з багатьох українських засідок, які зупинили наступ росіян.

Наша команда BBC змогла потрапити до Бучі, оскільки в п'ятницю останні російські солдати вийшли, - крок, який Кремль представив як спокійне й раціональне рішення зосередитися на війні на сході України.

Москва без жодних доказів стверджує, що її цілі війни в центральній Україні досягнуті, і вони ніколи не включали захоплення Києва.

Правда ж полягає в тому, що несподівано запеклий та добре організований український опір зупинив їх за межами столиці. І доказами цього є іржаві та скручені уламки колони, що досі лежить там, де її знищили на цій приміській вулиці.

Автор фото, BBC/Kathy Long Підпис до фото, Місцеві жителі кажуть, що не мали хліба багато тижнів

Через два-три тижні війни російські нападники вичерпалися. На цій вулиці в Бучі видно, чому.

Елітні війська російських повітряно-десантних військ приїхали сюди на бронетехніці, достатньо легкій, щоб її можна було перевезти авіацією. Вони прибули з аеропорту "Гостомель", захопленого російськими десантниками, які прилетіли гелікоптерами в перший день вторгнення. Уже тоді українські війська чинили запеклий опір.

Коли колона рухалася через Бучу по дорозі на Київ, її спіткало суворе пробудження.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ця дорога вузька і пряма, ідеальне місце для засідки. Очевидці розповіли, що українці атакували колону за допомогою безпілотників Bayraktar, придбаних у Туреччині. Інші сусіди повідомили, що в цьому районі також були українські добровольці територіальної оборони.

Як би вони це не зробили, перші машини та ті, що йшли ззаду, були вибиті, а інші потрапили в пастку. Уламків не чіпали. На траві лежать паски з 30-мм гарматними снарядами, а також багато небезпечних і пошкоджених покинутих боєприпасів.

Молоді призовники тікали й просили, як розповідають місцеві жителі, щоб їх не передавали українській територіальній обороні. Чоловік років 70, який назвався дядьком Гришею, каже: "Мені було їх шкода. Вони були такі молоді, від 18 до 20 років, у них все життя попереду".

Схоже, в росіян, які готувалися до виходу з Бучі, такого жалю не було. Коли українські війська увійшли до міста, щонайменше 20 загиблих лежали просто на вулиці. Декому з них зв'язали руки за спиною. Мер повідомив, що ще 280 людей були поховані у ​​братських могилах.

Кілька мирних жителів, які залишилися, сказали, що намагалися уникати росіян. Вони розкладали дрова біля своїх хрущовок, готуючи на них їжу просто неба, тому що їм вимкнули газ, електроенергію та воду.

Волонтери привозять сюди товари зі Львова на Західній Україні та з країн, далеких від війни, принаймні географічно.

"Це перший хліб, який ми їли за 38 днів", — каже жінка на ім'я Марія, дивлячись на поліетиленовий пакет зі скромними булочками всередині. Її донька Лариса показує мені багатоквартирний будинок радянської забудови.

Багато людей, які виїхали до безпечніших районів або за кордон, намагалися укріпити двері своїх помешкань. Росіяни позривали замки разом з одвірками.

За кілька кілометрів звідси цей слід спустошення веде до аеропорту Гостомель. Російські повітряно-десантні війська намагалися використати його як базу для прориву на Київ.

Найбільший у світі український транспортний літак був знищений тут на початку війни. Дах величезного ангара, збудованого спеціально для нього, зрешетили уламки. Сам літак "Мрія" лежить тут зламаний, довкола розкидані великі шматки фюзеляжу та двигуна. Доля цього літака - це притча про те, що відбувається з Україною.

Літак уособлював величезну національну гордість, був символом здатності України робити великі проєкти по всьому світу.

Автор фото, BBC/Jeremy Bowen