Війна проти України: 29 день опору. Саміти в Брюсселі. Випуск новин 24.03.2022

1 година тому

У випуску 24 березня:

НАТО, ЄС та Велика сімка. Три екстрені саміти мають визначити подальшу реакцію Заходу. Зустрічі триватимуть до пізньої ночі. Перші підсумки.

США офіційно визнали, що Росія скоює воєнні злочини в Україні. Союзники оголошують про нові санкції.

Президент Зеленський закликає світ до акцій солідарності з Україною. Лідерів країн НАТО просить про військову допомогу "без обмежень".

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