У порту Бердянська знищили не "Орськ", а "Саратов" - Генштаб

17 хвилин(и) тому

Автор фото, ВМС України Підпис до фото, Кадр із відео з палаючим кораблем у Бердянську

За уточненими даними Генштабу ЗСУ, в окупованому порту Бердянська знищений великий десантний корабель "Саратов", а не "Орськ", як повідомляли у четвер ВМС України.

Ще два великі десантні кораблі, "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ", пошкоджені.

"Триває уточнення інших втрат противника", - додав Генштаб у своєму звіті за 24 березня.

У четвер вранці ВМС України виклали фото та відео палаючого корабля у порту Бердянська та написали, що знищили великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту росіян.

Генштаб підтверджував інформацію про палаючі десантні кораблі, однак не давав їхні назви.

Росія поки ніяк не коментувала те, що сталося напередодні у Бердянську. ВВС не може перевірити інформацію про події у порту Азовського моря.

Бердянськ, який перебуває на захід від обложеного Маріуполя, росіяни зайняли через чотири дні після початку вторгнення Росії в Україну.

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Росія каже, що використовувала порт як базу для перевезення обладнання для своїх військ.

Українська сторона не мала доступу до палаючого корабля, як розповідав ВВС News Україна речник українського флоту. А зараз з'ясувалось, що горів таки "Саратов".

Що саме викликало загоряння та вогонь на борту корабля, достеменно невідомо.

Однак у четвер військові повідомляли, що два інші постраждалих корабля - тоді вони вважали, що це "Саратов" і "Новочеркаськ" - зайнялися через пожежу, здетонував боєкомплект.

За даними українського флоту, на "Новочеркаську" було 3 загиблих та 3 поранених.

Що трапилось на борту корабля "Цезарь Кунников", теж поки що невідомо.

За даними ВМС, командиром десантного корабля "Саратов" виявився колишній український військовослужбовець, який зрадив присязі.

Капітан другого рангу Володимир Хромченков раніше був командиром українського десантного корабля "Кіровоград" та перейшов на бік росіян у 2014 році.

Автор фото, facebook ВМС України Підпис до фото, Капітан "Саратова" Володимир Хромченков раніше був частиною українського флоту

Зрадником, за даними військових, виявився і капітан другого рангу Юрій Павлов, командир "Новочеркаська". На момент зради він був старшим помічником корабля "Костянтин Ольшанський".

У четвер ВМС України заявляли, що після пожежі два пошкоджені десантні кораблі "накивали п'ятами з порту Бердянська". Тоді йшлось про "Новочеркаськ" і "Саратов".

Захоплення Бердянська та Мелітополя є спробою Росії створити сухопутний міст з анексованого Криму до російського кордону, а також прокласти собі маршрут до Запоріжжя.