Чи вистачить газу зі США, щоб обмежити залежність ЄС від Росії

1 година тому

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США і ЄС оголосили про велику угоду з постачання скрапленого природного газу (СПГ) для ослаблення залежності Європи від російських енергоресурсів.

Згідно з угодою, до кінця року США поставлять до ЄС щонайменше 15 млрд кубометрів СПГ.

ЄС вже заявляв, що скоротить використання російського газу у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Це означатиме збільшення імпорту та виробництво більшої кількості відновлюваної енергії.

Про угоду оголосили у п'ятницю під час триденного візиту президента США Джо Байдена до Європи.

Чи зможуть США задовольнити "газові потреби" Європи?

Навіть якщо США значно збільшать постачання скрапленого природного газу до Європи, для 27 країн-членів ЄС це буде лише початком, пише кореспондент ВВС Пол Кірбі.

Євросоюзу доведеться знайти інших постачальників, якщо вони хочуть досягти своєї мети - скоротити імпорт російського газу на дві третини цього року.

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2021 року ЄС імпортував близько 155 мільярдів кубометрів природного газу з Росії. Це близько 40% європейського імпорту газу. Тільки Німеччина імпортує 55% свого газу з Росії і вже призупинила запуск нового газопроводу "Північний потік — 2" з Росії до Німеччини.

Минулого року ЄС заявив, що майже чверть своїх обсягів скрапленого газу надали США, тож якщо США збільшать свої поставки на додаткові 15 мільярдів кубометрів, це матиме велике значення.

Але і тут є питання.

Ще одним великим світовим постачальником скрапленого газу є Катар, однак він заявив, що не може додатково збільшити поставки газу до Європи.

Крім того, Європа має обмежену кількість терміналів для регазифікації, які вже працюють на повну потужність.

На території ЄС розташовані 24 великі регазифікаційні термінали, які перетворюють СПГ з рідкого стану на газоподібний.

Мірою того, як Євросоюз планує відмовитися від російського газу, новим газотранспортним вузлом може стати Іспанія, але вона має обмежені канали газопостачання до решти країн Європи.

Німеччина також шукає джерела СПГ за межами США і вже домовляється з Норвегією про газові поставки наступної зими.