"Маріуполя як міста більше не існує": під завалами театру загинули 300 людей

32 хвилин(и) тому

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Внаслідок бомбардування російським літаком у драматичному театрі Маріуполя загинуло близько 300 людей, повідомила Маріупольська міська рада.

Перед нападом у театрі було близько 600 людей. 300 перебували в укритті під театром, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Цю інформацію підтвердила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. За її словами, "люди, які перебували на поверхах театру, загинули. Це близько 300 цивільних осіб, разом із вагітними жінками та дітьми".

Маріуполь Донецької області перебуває у блокаді з 1 березня. З 3 березня у місті немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв'язку. У місто неможливо доставити продукти та ліки, тут гуманітарна катастрофа.

Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.

У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає вигорілий зсередини театр У Маріуполі

Петро Андрющенко каже, усього у сховищі театру було 600 людей, багато жінок з маленькими дітьми.

В інтерв'ю BBC Newshour заступник мера Маріуполя розповів, що представники влади записали, хто був у театрі до ракетного удару. Вони спілкувалися з вцілілими, перевіряли, скільки людей вижило.

Влада не могла одразу розпочати рятувальну операцію, оскільки біля театру тривали вуличні бої, а росіяни продовжували обстрілювати район.

Автор фото, Сергій Тарута Підпис до фото, 11-річна гімнастка Катя Дяченко загинула під завалами будинку в Маріуполі

У Маріупольській міськраді впевнені, що Росія знала, куди стріляє.

"Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. "Ти де? Я на Драмі". Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу: на Драмі…

Драми більше немає. На місці театру з'явилася нова точка болю маріупольців, руїни, що стали останнім притулком для сотень безневинних людей", - йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

"Маріуполя більше не існує"

Омбудсмен Людмила Денісова підтвердила, що Маріуполь на межі виживання.

"Зростає кількість смертей від голоду. Люди не мають сил вийти із міста пішки для евакуації. Все більше залишаються без будь-яких запасів їжі", - написала вона в телеграмі.

Усі спроби розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку жителів Маріуполя російська сторона блокує, повідомила Денісова.

"Маріуполя як міста більше не існує. Весь розбомбили, все горить. Горять заводи, горять будинки, люди сидять в підвалах. Все життя проходить в підвалах", - розповіла проєкту "Український свідок" жінка, якій далося виїхати з Маріуполя.

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Омбудсмен закликала Міжнародний суд ООН врахувати факти умисних вбивств і тортур мирних мешканців Маріуполя при розгляді справи про геноцид українського народу РФ.

Раніше місцева влада повідомляла про понад три тисячі загиблих у місті.

ООН підтверджує смерть щонайменше 1081 людини на усій території України від початку війни та 1 707 поранених.

Водночас в організації зазначають, що справжня кількість загиблих та поранених може бути значно більшою через труднощі з отриманням інформації з постраждалих від війни районів.

Братські могили і тіла на вулицях

ООН також виявила масове поховання в Маріуполі. Як заявляє організація, у могилі може бути близько 200 людей.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила, що її команда намагається оцінити масштаби жертв серед цивільного населення.

"Ми змогли отримати інформацію з супутників про одну з братських могил. За нашими оцінками, в ній може знаходитися близько 200 людей", - сказала вона.

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Але "серед цих людей можуть бути не лише цивільні", додала голова місії. ООН не враховує загиблих військових або тих, хто загинув під час війни з інших причин.

Тіла загиблих часто залишають на вулицях, тому що через постійні обстріли й бої на вулицях забрати їх часто неможливо. Згодом їх хоронять у братських могилах.