Працівників Росатому війна застала на Рівненській АЕС. Що з ними сталось

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Російські охоронці, які супроводжували на Рівненську АЕС елементи ядерного палива, у відеозверненні розповіли про жахи, які творить російська армія в Україні та про свій страх повертатися у Росію.

Про це йдеться у відео, яке поширила пресслужба Енергоатому.

Раніше Росія заявила в МАГАТЕ, що Україна нібито утримує російських спеціалістів на Рівненській АЕС.

У МЗС України цю інформацію спростовують і кажуть, що росіяни можуть повертатися до РФ, але не хочуть.

На відео, яке оприлюднила державна компанія "Енергоатом", четверо чоловіків, які нібито є працівниками компанії Росатом, сидять за столом, розповідають, чому вони під час війни перебувають в Україні та що, на їхній погляд, тут відбувається.

За словами росіян, 22 лютого вони потягом привезли в Україну радіоактивне паливо для Рівненської атомної станції. 17 березня повністю його розвантажили й передали станції. Це було завершення їхньої роботи за договором.

У російських громадян немає претензій до приймаючої сторони, додав чоловік.

Росіяни також твердять, що з початку війни в Україні бачать "ті жахи, які творять наші співвітчизники. Вони вбивають дітей, матерів, громадян України. Тут ми побачили всю правду".

Російські фахівці висловили нерозуміння обстрілами Чорнобильської та Запорізької атомних станцій. "Ми розуміємо, що наслідки цього можуть виявитися плачевними та призвести до ядерної катастрофи", - додали вони.

"Ми не бажаємо у цьому брати участь та мати до цього відношення. Після всього побаченого нам страшно повертатися", - кажуть російські громадяни на відео.

Хто ці росіяни

Автор фото, Енергоатом

Російська Федерація заявила в Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) про нібито утримування російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС.

У міністерстві закордонних справ України цю інформацію спростували.

"Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян РФ супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого", - повідомили в МЗС.

З моменту прибуття вантажу росіяни охороняли вантаж відповідно до умов контракту.

Автор фото, РАЕС

Після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

Зараз росіяни перебувають в готелі за власним бажанням і не планують повертатися в Росію. Додали в МЗС.

ВВС News Україна звернулась до Служби безпеки України за додатковим коментарем щодо ситуації з громадянами Росії, які працювали на рівненській АЕС.