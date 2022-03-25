Байден у Польщі: пообіцяв 1 млрд доларів та прийняти 100 тисяч біженців
Президент Джо Байден під час свого візиту до польського Жешува, що поблизу українського кордону, пообіцяв допомогти Україні.
"Сполучені Штати виділять понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Вона буде призначена для людей, які стали біженцями, які постраждали від війни в Україні", - заявив Джо Байден.
Він нагадав, що після того, він став президентом США виділили Україні допомоги на 2 млрд доларів - озброєння, протиповітряні системи, боєприпаси.
Також Байден пообіцяв, що США приймуть 100 тисяч біженців з України. За його словами, йдеться про возз'єднання сімей.
Крім того, американський лідер оголосив про 320 млн доларів інвестицій у розвиток стійкості демократії й захист прав людей в Україні.
Свій дводенний візит Джо Байден розпочав з Жешува, де приймають тисячі українських біженців. На суботу у нього запланована зустріч з ними.
На летовищі у польській Ясьонці він зустрівся з американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які з 3 лютого беруть участь у зміцненні східного флангу НАТО.
Американський лідер прилетів з Брюсселя, де брав участь у саміті G7 та саміті Європейської Ради у четвер.
У Жешуві Байден мав дві зустрічі із військовими та керівниками гуманітарних організацій.
Під час зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою він подякував Польщі за підтримку українських біженців, заявивши, що поляки мають велике серце.
Анджей Дуда відповів, що українці тут не біженці, а сусіди.
Байден кілька разів у своїй промові про Україну згадував Маріуполь і жахливу ситуацію, в якій опинилося місто.