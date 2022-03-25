Байден у Польщі: пообіцяв 1 млрд доларів та прийняти 100 тисяч біженців

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Джо Байден під час свого візиту до польського Жешува, що поблизу українського кордону, пообіцяв допомогти Україні.

"Сполучені Штати виділять понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Вона буде призначена для людей, які стали біженцями, які постраждали від війни в Україні", - заявив Джо Байден.

Він нагадав, що після того, він став президентом США виділили Україні допомоги на 2 млрд доларів - озброєння, протиповітряні системи, боєприпаси.

Також Байден пообіцяв, що США приймуть 100 тисяч біженців з України. За його словами, йдеться про возз'єднання сімей.

Крім того, американський лідер оголосив про 320 млн доларів інвестицій у розвиток стійкості демократії й захист прав людей в Україні.

Автор фото, Getty Images

Свій дводенний візит Джо Байден розпочав з Жешува, де приймають тисячі українських біженців. На суботу у нього запланована зустріч з ними.

На летовищі у польській Ясьонці він зустрівся з американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які з 3 лютого беруть участь у зміцненні східного флангу НАТО.

Американський лідер прилетів з Брюсселя, де брав участь у саміті G7 та саміті Європейської Ради у четвер.

У Жешуві Байден мав дві зустрічі із військовими та керівниками гуманітарних організацій.

Автор фото, Reuters

Під час зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою він подякував Польщі за підтримку українських біженців, заявивши, що поляки мають велике серце.

Анджей Дуда відповів, що українці тут не біженці, а сусіди.

Байден кілька разів у своїй промові про Україну згадував Маріуполь і жахливу ситуацію, в якій опинилося місто.