Війна проти України: 30 день опору. Теленовини BBC 25.03.2022

У випуску 25 березня:

  • Влада Маріуполя повідомила про понад 300 загиблих через російський обстріл драмтеатру у Маріуполі. Що відомо про загальну кількість жертв серед українців і нападників?
  • Російські "гради" вдарили по поліклініці у Харкові. Четверо загиблих. Як боронять місто? Спеціальний репортаж із місця подій.
  • Президент США Джо Байден прилетів до Польщі, щоби зустрітися з українськими біженцями, які мусили тікати від російської війни. Він також підписав газову угоду з Євросоюзом у Брюсселі. Як це допоможе Україні?

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