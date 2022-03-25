Війна проти України: 30 день опору. Теленовини BBC 25.03.2022
У випуску 25 березня:
- Влада Маріуполя повідомила про понад 300 загиблих через російський обстріл драмтеатру у Маріуполі. Що відомо про загальну кількість жертв серед українців і нападників?
- Російські "гради" вдарили по поліклініці у Харкові. Четверо загиблих. Як боронять місто? Спеціальний репортаж із місця подій.
- Президент США Джо Байден прилетів до Польщі, щоби зустрітися з українськими біженцями, які мусили тікати від російської війни. Він також підписав газову угоду з Євросоюзом у Брюсселі. Як це допоможе Україні?
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