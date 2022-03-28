Оскар: хвилина мовчання через війну в Україні, бійка Сміта та нагороди у "CODA: Дитина глухих батьків"

22 хвилин(и) тому

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Кінопремію "Оскар" за найкращий фільм року отримала кінострічка "CODA: Дитина глухих батьків".

Учасники 94-ї церемонії вручення нагороди американської кіноакадемії хвилиною мовчання висловили солідарність з народом України.

До початку церемонії обговорювали, чи буде виступ президента України Володимира Зеленського через відеозв'язок, до якого закликали деякі актори, зокрема, Шон Пенн.

Звернення президента України не було, але у перерві церемонії організатори вивели на екрани офіційну заяву кіноакадемії на підтримку України та закликали присутніх вшанувати хвилиною мовчання жертв війни в Україні. Щоправда, жодної згадки про Росію у цій заяві не було.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Така заява з'явилася під час хвилини мовчання

Найкращий фільм

Головна премія вечора дісталася картині "CODA: Дитина глухих батьків" режисерки Сіан Хедер. Фільм розповідає про дівчину з маленького містечка в Массачусетсі, яка хоче стати співачкою, але не може залишити свою родину, усі члени якої - глухі. Багато героїв у фільмі грають глухі актори.

Фільм також переміг у номінаціях "найкращий сценарій" і "найкращий актор другого плану". Найкращим актором другого плану став Трой Коцур - глухий від народження американський актор.

Загалом у номінації змагалися десять кінокартин. Крім оголошеного переможця, за "Оскар" боролися "Алея жаху", "Белфаст", "Вестсайдська історія", "Дюна", "Король Річард", "Локрична піца", "Не дивіться вгору", "Сядь за кермо моєї машини" та "У руках пса".

Найкращий актор, який побився на церемонії

За звання найкращого актора змагалися Віл Сміт ("Король Річард"), Хав'єр Бардем ("У ролі Рікардо"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Ендрю Гарфілд - ("Тік-так… БУМ!") та Дензел Вашингтон ("Трагедія Макбета").

Нагороду отримав Віл Сміт за роль батька Серени та Вінус Вільямс у біографічній драмі "Король Річард".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ляпас від найкращого актора (Віл Сміт - праворуч)

На церемонії актор побився із коміком Крісом Роком, який пожартував про його дружину, Джаду Пінкетт Сміт.

Найкраща акторка

У цій номінації за статуетку боролися Джесіка Честейн ("Очі Темми Фей"), Ніколь Кідман ("У ролі Рікардо"), Олівія Колман ("Незнайома донька"), Пенелопа Крус ("Паралельні матері"), Крістен Стюарт ("Спенсер").

Премію одержала Джесіка Честейн.

Найкращий режисер

Премія за найкращу режисерську роботу другий рік поспіль дістається жінці.

Її отримала новозеландка Джейн Кемпіон за фільм "У руках пса". Це картина про складні взаємини двох абсолютно різних братів, які володіють найбільшим ранчо в Монтані в 1920-х роках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі актори, як-от Бенедикт Камбербетч, засвідчили свою підтримку Україні