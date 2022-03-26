Байден: Росія ніколи не переможе Україну, а Путін не має залишитися при владі

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден завершив європейське турне програмною промовою на площі у Варшаві. Під завісу він звернувся до народу Росії.

"Я завжди говорив із росіянами прямо і відверто. І ось що я вам скажу, якщо вам дадуть мене послухати. Росіяни, ви нам не вороги".

"Я відмовляюся вірити в те, що ви схвалюєте вбивство невинних дітей, їхніх бабусь та дідусів. Що ви підтримуєте бомбардування лікарень, шкіл та пологових будинків. Або облогу міст, коли не випускають мирне населення. Мільйони сімей змушені залишити свої будинки, кожна друга українська дитина - біженець", - заявив Байден.

"Так великі нації не роблять", - сказав Байден і закінчив промову побажанням побачити Росію без Путіна.

"Ця людина не повинна залишитися при владі".

"Диктатор, захоплений відновленням імперії, ніколи не уб'є в людях любов до свободи. Силою не придушити їхню волю. Росія ніколи не переможе Україну. Тому що вільні люди не житимуть у світі, де панує безнадійність і морок. Майбутнє буде іншим: воно буде побудовано на демократії та принципах. Там будуть надія та світло, порядність та гідність, свобода та безмежні можливості".

Щоправда, станеться це нескоро, визнав Байден: "Треба подивитися правді у вічі: цю битву не виграти ні найближчими днями, ні навіть за місяці. Треба підготуватися до довгої сутички".

Байден пообіцяв Україні більше військової допомоги

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США пообіцяли збільшити військову допомогу Україні, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Джо Байденом у Польщі.

"Жодна інша країна не надала Україні таку підтримку, як Сполучені Штати. І це дуже важливо", - сказав голова українського МЗС.

"Українська витривалість та західна зброя - переважно американська - це рецепт успіху на полі бою".

Кулеба не надав жодних подробиць про те, яку саме військову допомогу передадуть США, але зазначив: "Сьогодні ми отримали додаткові обіцянки від Сполучених Штатів щодо того, як розвиватиметься наше співробітництво в обороні".

Під час зустрічі з журналістами у Польщі Джо Байден відповів на прохання поділитися оцінкою того, що російський президент робить із народом України.

"Він - м'ясник", - сказав Байден.

Ці слова прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

На його думку, "подібні особисті образи звужують вікно можливостей для двосторонніх відносин".

"Адже це людина, яка свого часу вимагала, виступаючи на телебаченні у себе в країні, бомбити Югославію. Саме бомбити Югославію. Вона вимагала вбивати людей. Тому, звичайно, з її вуст подібне чути щонайменше дивно", - цитує ТАСС Пєскова.