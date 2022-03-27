Переведення годинників. Україна перейшла на літній час

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшість країн Європи переводять стрілки годинників двічі на рік

27 березня о третій ночі Україна перейшла на літній час, перевівши стрілку на годину вперед. Тож, фактично, цієї ночі українці спали на годину менше.

В Україні переходять на літній час щороку в останню неділю березня, а на зимовий - в останню неділю жовтня. Восени переводять стрілку на годину назад, а навесні - вперед.

Практично у всіх електронних пристроях переведення часу на годину назад/вперед проходить автоматично.

Разом з Україною на літній та зимовий час переходять більшість країни Європи.

Зміна часу має на меті ефективне використання денного світла й економію енергетичних ресурсів.

Стандартним часом, тобто таким, який є природнім для певної території, вважається саме зимовий час.

Низка країн світу не переводить годинники та живе за зимовим часом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Противники переведення вказують, що це шкодить здоров'ю

Противники переведення годинників аргументують це тим, що економічна вигода від переведення стрілок нібито недостатньо доведена, натомість це може спричиняти негативний вплив на здоров'я людей.

Україна також планувала відмовитись від переведення годинників та лишитись на зимовому часі, проте Верховна Рада через війну, яку розпочала Росія, до цього питання так і не повернулася.

Ще восени спікер Ради Руслан Стефанчук обіцяв, що це питання можуть вирішити до весни.

Більше про те, як лікарі та науковці радять мінімізувати шкоду для здоров'я від переведення годинників, читайте тут.