Серія авіаударів по Львову: що відомо

38 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Фото чорного диму над містом. яке не вказує на місце авіаударів

Внаслідок трьох потужних вибухів у Львові та поблизу міста поранені п'ятеро людей. Такою є попередня інформація від керівника Львівської області Максим Козицький повідомив про попередні наслідки обстрілу Львова.

Перший ракетний удар по Львову стався близько 16.30. Близько 19 години пролунали ще два.

Львівська ОДА уточнила, що перші потужні вибухи пролунали біля Львова зі сторони Кривчиць.

"Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ять людей", - написав Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що внаслідок першого обстрілу горить один із промислових об'єктів, де зберігається паливо.

Також значних збитків зазнали об'єкти інфраструктури. Триває гасіння пожеж, додав Садовий.

Автор фото, EPA

А вже близько 19 години стався новий обстріл Львова.

"Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію", - повідомив мер Андрій Садовий.

"Сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій", - написав губернатор Максим Козицький.

Загроза ракетного удару зберігається, тому містян просять залишатися в укриттях.

Також львів'ян просять не поширювати фото і відео, яке б могло вказувати на місце інциденту.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обстріл Львова.

Розповіді очевидців

24-річний Володимир Качинський працював у ресторані поблизу того місця, де влучили ракети.

Він каже, що ніколи не чув нічого схожого.

"Я можу лише уявити, що відбувається на сході. Але це дійсно було страшно", - сказав Володимир і додав, що досі вважав Львів безпечним.

Автор фото, ВВС

Поруч також була 39-річна економістка Маріанна Пек.

"Це було дуже гучно, - сказала вона. - Ми відчуваємо себе незахищеними. Нікого насправді не хвилює, що тут відбувається. Зараз нам потрібна додаткова допомога. Схід України повністю знищено. Цілком можливо, що це може статися і зі Львовом, і на заході країни".

Вона сказала, що відчуває, що війна наближається до цього міста.

"Ситуація різко змінилася. Ми проводимо багато часу в укриттях через постійну повітряну тривогу", - додала жінка. "Це породжує страх і гнів".

Удар по військовому полігону

13 березня унаслідок авіаудару по Яворівському військовому полігону у Львівській області загинуло 35 військових, ще 134 поранені. Ця кількість може змінюватися.

За даними Козицького, російські літаки із російського міста Саратова завдали удару крилатими ракетами класу "повітря-земля".

Як каже керівник Львівської області, літаки підлетіли до акваторії Чорного моря і випустили ракети, не залітаючи на територію України.