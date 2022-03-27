Шон Пенн закликав бойкотувати Оскар, якщо Зеленському не дадуть слово

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Актор і активіст Шон Пенн пообіцяв публічно знищити свій "Оскар" і закликав до бойкоту церемонії, якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити президенту України Володимиру Зеленському.

Церемонія нагородження премією Оскар відбудеться вночі у неділю, 27 березня.

Є інформація, що офіс Зеленського проводив переговори з Академією щодо його відеозвернення, пише New York Post. ВВС News Україна намагається перевірити це повідомлення.

Співведуча премії Емі Шумер в інтерв'ю програмі The Drew Barrymore Show на каналі CBS минулого тижня сказала, що пропонувала, щоб Зеленський виступив під час шоу. "Але не я продюсую все це", - додала вона.

Актор Шон Пенн приїхав до України ще до початку вторгнення Росії, щоб знімати документальний фільм, і мав кілька розмов з президентом Зеленським.

В інтерв'ю американському каналу CNN він заявив, що в Україні відбуваються просто жахіття і відзначив особливу мужність та єднання українців.

За його словами, те, що коїть Росія в Україні з людьми, просто розриває серце: "Це те, що я відчуваю, це те, що я бачу".

Пенн закликав бойкотувати премію Оскар, якщо президенту України не дадуть слово.

"Якщо кіноакадемія обирає не запрошувати його (Зеленського), якщо ведучі обирають не підтримувати лідера України, яку зараз обстрілюють, на яку скидають бомби, то кожне з цих рішень буде найбільш огидним моментом в історії Голлівуду. Я сподіваюсь, що цього не станеться", - заявив актор.

Автор фото, Reuters

"Хтось скаже, що політиці не місце на Оскарі, що політика окремо, а розваги окремо. Але Академія не може зробити кращої речі, ніж дати йому (Зеленському - Ред.) можливість говорити до кожного з нас. Це людина, яка розуміє, що такі фільми, він мав успішну кар'єру у цьому".

Президент Зеленський виступав у багатьох парламентах світу з закликом підтримати Україну.

Внаслідок вторгнення Росії в Україні загинули тисячі людей, мільйони стали біженцями, знищені міста і села. Росія скинула на Україну понад тисячу ракет. У самій Росії називають це "спецоперацією", твердячи, що не завдають ударів по цивільних об'єктах, попри численні фото, відео та свідчення, які говорять про протилежне.