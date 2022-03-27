США не мають планів змінити режим у Росії - Блінкен

1 година тому

Автор фото, Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не має стратегії щодо зміну режиму в Росії чи будь-якій іншій країні.

Про це Блінкен заявив під час візиту до Ізраїля. Так він прокоментував промову президента США Джо Байдена, яку той виголосив напередодні у Варшаві.

У заяві, присвяченій війні в Україні, Байден сказав: "Заради всього святого, ця людина не може залишатися при владі".

Багато коментаторів сприйняли ці слова як свідчення того, що США ставлять за мету усунення Путіна від влади.

Водночас за словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України.

"У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, все залежить від народу країни, про який йде мова, все залежить від росіян", - додав Блінкен.

Раніше з таким самим роз'ясненням виступив Білий дім.

Напередодні президент США Джо Байден завершив європейське турне програмною промовою на площі у Варшаві.

Він звернувся до народу Росії: "Я завжди говорив із росіянами прямо і відверто. Росіяни, ви нам не вороги. Я відмовляюся вірити в те, що ви схвалюєте вбивство невинних дітей, їхніх бабусь та дідусів. Що ви підтримуєте бомбардування лікарень, шкіл та пологових будинків. Або облогу міст, коли не випускають мирне населення".

"Так великі нації не роблять", - сказав Байден і закінчив промову побажанням побачити Росію без Путіна. За його словами, ця людина не повинна залишитися при владі.