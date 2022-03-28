Війна проти України: 33 день опору. Теленовини ВВС 28.03.2022

У випуску 28 березня:

  • Президент Зеленський у серії інтерв'ю іноземним ЗМІ окреслив компроміс, на який готова піти українська влада. Але що з його пропозицій почули і як зрозуміли, зокрема, в Росії?
  • Через загрозу російських обстрілів гуманітарні коридори в понеділок так і не відкрилися. Тим часом, жителі Маріуполя розповіли ВВС про примусове вивезення до Росії.
  • Спецрепортаж із польського кордону, де втікачів від війни в Україні чекає інша небезпека - експлуатації з боку злочинних угрупувань.

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