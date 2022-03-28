Абрамовича могли отруїти на перемовинах у Києві. Як реагують в Україні

51 хвилин(и) тому

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Роман Абрамович мав симптоми отруєння після перемовин з українською стороною у Києві на початку березня. Про це ВВС повідомило джерело з оточення олігарха.

Повідомляється, що бізнесмен вже одужав. Він страждав від болю в очах і лущення шкіри.

Про отруєння Абрамовича та двох українських перемовників у понеділок повідомило американське видання Wall Street Journal з посиланням на джерела, наближені до переговорного процесу.

Втім, один з вказаних виданням українських перемовників закликав не довіряти "сумнівним ЗМІ" і заявив, що з ним все гаразд.

В Офіс президента України рекомендували журналістам довіряти лише "офіційній інформації", а не спекуляціям.

Пізніше джерело в спецслужбах США повідомило агентству Reuters, що там не бачать ознак отруєння Абрамовича.

Що написала WSJ

На початку березня після зустрічі у Києві в Абрамовича, який переміщається між Москвою, Львовом та іншими містами, де відбуваються спроби домовитись, та в двох українських перемовників начебто з'явилися однакові симптоми - почервоніння очей, постійна та болюча сльозотеча, лущення шкіри на обличчі та руках.

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Спочатку WSJ повідомила, що саме джерела, які повідомили інформацію, звинуватили у спробі отруєння Абрамовича та двох українців російських "прихильників жорсткої лінії", яка бажає зірвати перемовини.

Втім, пізніше у публікації змінили одне слово, і йшлося вже про "жертв" отруєння, які звинуватили в ймовірній атаці "прихильників жорсткої лінії в Москві, які, за їхніми словами, бажали саботувати переговори, покликані покласти кінець війні".

Водночас людина, наближена до Романа Абрамовича, заявила, що насправді не відомо, хто стояв за спробою отруєння.

WSJ повідомила, що Абрамович та один з отруєних українців - депутат Рустем Умєров - вже одужали після отруєння.

За даними видання, президент Зеленський, який також зустрічався з Абрамовичем, взагалі не постраждав, а його речник повідомив, що нічого не знає про рівень отруєння.

Західні експерти, яких журналісти попросили оцінити симптоми, заявили, що не можуть надати точну відповідь, чи було отруєння наслідком використання хімічної речовини або речовини біологічного походження, чи електромагнітного випромінювання.

Інформацію про отруєння виданню надав розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. За його словами, через те, що усі постраждалі поспішали на перемовини у Стамбул, аналіз відібраних в них зразків речовин з організму затягнувся, й німецькі науковці не змогли встановити, яка саме речовина могла призвести до отруєння.

"Не було метою вбити, це було лише попередження", - вважає Грозєв.

Роман Абрамович бере участь у перемовинах між Росією та Україною з кінця лютого. Як зазначає видання WSJ, попри спробу отруєння, він продовжує посередницьку місію, був минулого тижня в Україні та Польщі, куди приїжджав президент США Джо Байден, а у понеділок поїхав до Стамбула, де завтра мають відбутися російсько-українські перемовини.

Автори статті також нагадали читачам, що покійна мати Романа Абрамовича походить з України.

Що каже джерело BBC

Джерело BBC з оточення Абрамовича, розповіло ще деякі подробиці події. Вони трохи відрізняються від версії, викладеної Bellingcat в коментарі WSJ. За словами співрозмовника, симптоми з'явилися "пару тижнів тому плюс-мінус" після першої поїздки Абрамовича до Києва.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джерела з оточення Абрамовича та Bellingcat кажуть, що Рустем Умєров постраждав від отруєння. Сам депутат каже, що з ним все гаразд

Після неї він і Рустем Умєров поїхали до Стамбула через Польщу.

"Коли вони прокинулися, у них були проблеми - дико боліла голова, були проблеми із зором", - сказав співрозмовник BBC.

За його словами, Абрамович на якийсь час повністю втратив зір, з нього злазила шкіра. В Умєрова були не такі сильні симптоми. Олігарху та нардепу надали допомогу у місцевій клініці.

За кілька днів в Абрамовича минули симптоми. Вже після цього він ще раз їздив до Києва, розповідає співрозмовник BBC.

За однією з гіпотез, отруйна речовина могла перебувати в повітрі. За словами джерела з оточення Абрамовича, постраждалі не дійшли розуміння, хто саме міг організувати отруєння: "Думали і на українську, і на російську сторону".

Як реагують в Україні

Депутат Рустем Умєров повідомив у Facebook, що з ним все гаразд і закликав не довіряти "сумнівним ЗМІ".

"Коментуючи наперед посилання сумнівних "змі": Зі мною все гаразд. "Не читайте до обеда советских газет", - написав він.

"Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується", - наголосив Умєров.

"Сьогодні в медіаполі дуже багато спекуляцій. Рекомендуємо довіряти лише офіційній інформації", - прокоментували новини про отруєння в Офісі президента України.

Джерело в спецслужбах США: отруєння не було

Анонімне джерело у спецслужбах США розповіло агентству Reuters, що за даними розвідки нездужання Абрамовича та українських переговорників було викликане факторами зовнішнього середовища, а не отруєнням.

Американський представник на умовах анонімності заявив, що "розвіддані з високим ступенем ймовірності дають право припустити, що в усьому винні фактори навколишнього середовища".

"Тобто це - не отруєння", - наголосив чиновник, який більше не повідомив жодних подробиць.