Україна в Стамбулі висунула пропозиції щодо закінчення війни. Що в них?

1 година тому

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Українська делегація в Стамбулі озвучила свої пропозиції щодо закінчення війни. Україна хоче підписати договір про гарантії безпеки з ключовими державами світу, це має схвалити на референдумі український народ.

В українській делегації повідомили, яке майбутнє передбачене для Донбасу і Криму, а також пояснили, що ратифікація можлива лише за згоди українського народу на референдумі.

Які гарантії і хто гарант

За словами голови делегації Давида Арахамії, йдеться про нову систему гарантій.

"Наполягаємо, щоб це був міжнародний договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки. Хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм з конкретними гарантіями для України", - заявив він.

Політик зазначив, що договір має працювати за аналогом 5 статті Північноатлантичного договору НАТО.

"Є три дні на консультації, а після цього країни-гаранти мають юридичні зобов'язання надати нам допомогу. Йдеться про військову допомогу, закрите небо і все, що нам буде треба", - заявив Арахамія.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН. Йдеться про такі країни - Велика Британія, Китай, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Італія, Польща, Канада, Ізраїль. Також, за словами Арахамії, Росія теж є в цьому списку, як член Радбезу ООН, але питання щодо неї обговорюватися окремо.

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Деякі держави попередньо погодилися.

За словами Арахамії, у договорі вже записали, що всі гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Арахамія додав, що перемовники зараз нічого не підписують, а лише доносять свої позиції до Росії.

"Договір про гарантії безпеки - це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України", - заявив Олександр Чалий, український дипломат і учасник перемовин.

За його словами, якщо вдасться закріпити ключові положення цього договору, то Україна буде позаблоковою і без'ядерною державою, яка матиме постійний нейтралітет.

Водночас заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що тимчасово гарантії безпеки не будуть поширюватися на Крим та окуповані райони Донбасу.

"Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО", - зазначив він у Telegram.

Тимошенко також додав Росію в перелік ймовірних гарантів безпеки України за новим договором. "Серед гарантів ми бачимо ... Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", - написав він.

Відмова від іноземних баз

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Чалий відповідає на питання журналістів

З огляду на заяви української делегації, Україна відмовиться від вступу до НАТО.

"Ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, військові контингенти і не будемо вступати у військово-політичні союзи", - заявив Чалий, коментуючи проєкт договору.

У делегації заявили, що щодо цих питань має бути референдум. Але його можна провести лише в умовах повного миру.

"Це інший безпековий контур, який отримає Україна. Спочатку це буде референдум, де всі громадяни висловляться щодо договору, щодо того, як він має працювати. Після цього буде ратифікація парламентів країн-гарантів", - заявив Михайло Подоляк, радник голови ОП.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Михайло Подоляк наголошує, що без референдуму угоди не буде

Майбутнє Донбасу та Криму

Ситуацію з ОРДЛО пропишуть окремим пунктом. Питання "ДНР" та "ЛНР" мають вирішувати під час переговорів Зеленського та Путіна.

На мирне вирішення проблеми Криму дають 15 років, під час цього строку Україна утримується від повернення півострова військовим шляхом.

"Договором пропонується зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років вирішити питання, пов'язані з Кримом та Севастополем шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Тільки переговори", - заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Додатково пропонується зафіксувати, що Україна та РФ не вирішуватимуть питання Криму та Севастополя військовим шляхом, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми", - додав він.

Договір має підтримати народ України

Учасники української групи перемовників Олександр Чалий пояснив, які умови мають передувати підписанню мирної угоди з Росією:

проведення в Україні референдуму, на якому громадяни можуть підтримати чи відкинути запропонований варіант мирного договору. Голосування має відбутися у "реальному форматі", а не онлайн

підписання договору можливе лише після повного припинення вогню

потім договір мають ратифікувати парламент України та парламенти країн-гарантів

Що сказали у Росії?

Міноборони РФ заявило про зменшення військових дій.

"У зв'язку з тим, що переговори з Україною переходять у практичну площину, прийнято рішення в рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах", - йдеться в заяві.

У російській делегації заявили, що зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з попереднім підписанням договору Росії та України на рівні МЗС.