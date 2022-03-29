У Стамбулі почались мирні перемовини України та Росії. Хто піде на поступки

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

У Туреччині почались мирні перемовини української та російської делегацій. Зустріч проходить у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Перед початком перемовин перед делегаціями виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

"Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам і всім іншим. Ви, як делегації, несете історичну відповідальність за рішення, прийняті сьогодні", - заявив пан Ердоган.

На фото, які надав офіс президента, до перемовин готуються заступник голови ОП Кирило Тимошенко, радник голови ОП Михайло Подоляк та досвідчений український дипломат Олександр Чалий.

Також Україну представляє міністр оборони Олексій Резніков і генерал Олександр Кириленко.

Голова делегації Давид Арахамія окремо зустрівся з Володимиром Мединським з російського боку.

Нічого не пити і не їсти

Голова МЗС України Дмитро Кулеба напередодні говорив, що програма мінімум на переговорах у Туреччині - вирішення гуманітарних проблем. Програма максимум - припинення вогню.

Автор фото, Офіс президента

"Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними Силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора", - заявив міністр.

За його словами, на попередніх раундах щодо жодного пункту сторони не домовилися

Якщо РФ продовжить говорити мовою ультиматумів та "пропагандистських штампів", сторони роз'їдуться, заявив міністр

Також він порадив членам української делегації: "нічого не пити, не їсти і не торкатися поверхонь".

Ця заява пролунала на фоні новин про можливе отруєння російського олігарха Романа Абрамовича. Роман Абрамович мав симптоми отруєння після перемовин з українською стороною у Києві на початку березня.

"Путін не хоче компромісу"

Доки президент Путін не досягне більших територіальних успіхів, справжнього прогресу за столом переговорів не буде, вважає кореспондентки ВВС Ліз Дюсет.

Ось її аналіз напередодні зустрічі:

Поки Путін не виконає свого пріоритетного завдання, як його нещодавно сформулювало російське міністерство оборони: Донбас (те, що в Москві називають "визволенням" східної України), а також земельний коридор, що з'єднує ці райони з Кримським півостровом.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Олександр Чалий долучився до делегації

Якщо ж говорити про нейтральний статус України, то турецькі та ізраїльські посередники вже деякий час висловлюють впевненість у тому, що Путін та Зеленський займають із цього приводу більш реалістичні позиції.

Найголовніше питання - це територія. Зеленський заявив, що російські війська мають бути відведені на позиції, які вони займали до вторгнення - 24 лютого. І лише після цього, заявив він, можна обговорювати компроміс.

Але поки що не схоже, щоб Путін був готовий до компромісу. Та й усі, з ким мені доводиться говорити в Києві, не хочуть погоджуватися на будь-які територіальні компроміси на тлі цієї війни та постійних сирен повітряної тривоги.

"Росія готова відмовитися від більшості вимог до України"?

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Впливове видання Financial Times напередодні з посиланням на джерела повідомило, що Росія готова відмовитись від більшості вимог, з якими вона почала війну.

Росія продовжує наполягати на відмові України від планів вступу до НАТО, нерозміщенні військових баз третіх країн на українській території та на гарантіях, що Україна не намагатиметься створити ядерну зброю.

Але Москва, за словами джерел FT, готова погодитися на вступ України до ЄС та на багатосторонні гарантії безпеки Україні з боку довгого переліку потужних у військовому відношенні держав, зокрема, США та Великої Британії. У проєкті угоди немає "демілітаризації", "денацифікації", гарантій статусу російської мови, пише видання.

При цьому член української делегації Давид Арахамія розповів газеті, що гарантії безпеки України, які на думку авторів угоди, мають ратифікувати Росія, Китай, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина та Ізраїль, "близькі до 5-ї статті" Північноатлантичного договору, за якою всі члени НАТО зобов'язуються захищати будь-яку з союзниць, яка стала жертвою агресії третьої країни.

Водночас українські та західні дипломати не довіряють Росії та припускають, що за готовністю до поступок ховається бажання виграти час і перегрупувати та поповнити сили для нового наступу.

Питання про статус Криму та Донбасу пропонується вирішувати шляхом прямих перемовин між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, пише Financial Times.