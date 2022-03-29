Віталій Кім: Росія обстріляла центр Миколаєва, зруйнувана ОДА і кабінет губернатора
У Миколаєві зранку обстріляли будівлю ОДА у центрі міста.
Про це повідомив керівник області Віталій Кім.
"Розгрібаємо завали. Не приховаєш, що поцілили в будівлю обласної адміністрації. Розвалили половину будівлі, у кабінет потрапило мій", - заявив Кім.
Повністю зруйнована центральна секція приміщення з 9-го по 1-й поверхи.
Більшість людей врятували, розповів Кім.
"Щодо жертв: ходимо під Богом, більшість вийшла, врятувалися чудом. Восьмеро цивільних перебувають під завалами. Орієнтовно 50 цивільних встигли вийти з будівлі. Ще трьох військових шукаємо", - заявив губернатор.
Обстріл стався о 8:45.
"Якщо дивитися на це з позитивної точки зору, це означає, що як мінімум окупанти передумали наступати на Миколаїв. Вони зрозуміли, що х..р вони візьмуть Миколаїв і вирішили передати мені "привіт" або нам усім", - сказав голова Миколаївської ОДА.