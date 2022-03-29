Війна в Україні. 34 день. Переговори у Стамбулі. Теленовини ВВС
У випуску 29 березня:
- Що кожна зі сторін переговорів почула в Стамбулі і чи виникли ознаки зрушень?
- Репортаж із Туреччини з головними заявами учасників української і російської делегацій на мирних перемовинах.
- Включення кореспондентів і аналіз експертів, Або чи можна вірити в щирість заяв Москви?
- Авіаудар по Миколаєву. Губернатор Миколаївщини Віталій Кім дивом уцілів.
- Одеса готується відбивати наступ російських сил із моря, суші і повітря. Але вірить у те, що мирне життя ось-ось за обрієм.
- Після Ірпеня - у монастир у Румунії. Розповідь про історію порятунку однієї родини.
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