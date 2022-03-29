"Не бачимо підстав для довіри". Зеленський про переговори з Росією

46 хвилин(и) тому

Автор фото, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить на слово російській владі, коментуючи результати мирних перемовин в Стамбулі, під час яких Україна дала зрозуміти, що готова відмовитись від вступу в НАТО.

Про це він заявив у зверненні до українців.

Зеленський зазначив, що "сигнали позитивні", але вони "не заглушають розриви російських снарядів".

"Звісно ми бачимо всі ризики, звісно ми не бачимо підстав для довіри словам від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення, - заявив президент. - Українці не наївні люди".

Зеленський підкреслив, що для будь-яких реальних результатів перемовин має бути "реальна безпека" для України, а російські війська мають залишити окуповані території.

"Оборона України - це завдання номер один, а все інше - похідне від цього, саме на такому фундаменті я розглядаю і повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях з представниками РФ", - підкреслив президент.

У цьому контексті Зеленський іронічно прокоментував заяву російської влади, що вона має намір зменшити інтенсивність воєнних дій біля Києва та Чернігова.

"Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, саме їхні хоробрі дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - підкреслив він.

Він додав, що будь-які рішення, які мають значення для всього народу, мають ухвалюватися "не однією людиною чи групою людей, а усім народом".

Також Зеленський повідомив, що держава компенсує "кожен квадратний метр" втраченої під час війни нерухомості.

За його словами, вже почав працювати відповідний сервіс в "Дії".

"Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії". Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу", - розповів президент.

На початку квітня послуга буде доступна також офлайн - у центрах надання адміністративних послуг.