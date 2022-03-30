Через напад Росії понад 4 млн людей залишили Україну

34 хвилин(и) тому

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Через війну Росії проти України понад чотири мільйони людей залишили країну в пошуках безпеки. Такі дані станом 29 березня повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Більшість українців виїхали через україно-польський кордон - 58,1% усіх біженців, або 2 мільйони 337 тисяч.

Румунія та Молдова прийняли майже 675 тисяч біженців, Угорщина - близько 364 тисяч, Словаччина - понад 281 тисяча.

Водночас організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, але велика кількість людей, імовірно, перебралася до інших країн.

Автор фото, Getty Images

За даними УВКБ ООН, поступово потік біженців з України скорочується, зокрема, впродовж останніх п'яти днів він зменшився з 66 тисяч до близько 42 тисяч на добу.

До Росії і Білорусі

УВКБ ООН тиждень не оновлювало дані щодо евакуації в РФ, вказує агентство "Інтерфакс-Україна".

Проте зараз управління верховного комісара повідомляє про тенденцію різкого збільшення кількості біженців з України до Росії та Білорусі. Ідеться про понад 350 тисяч осіб до РФ і майже 11 тисяч - до Білорусі.

За даними УВКБ ООН, якщо з 14 березня (коли загальна кількість біженців становила 3 мільйони осіб) до країн ЄС і Молдови вона збільшилася на 41,7%, то до Росії - майже у 2,5 раза, до Білорусі - майже в дев'ять разів.

Це зростання збіглося у часі зі звинуваченнями Києва на адресу Москви у примусовому вивезенні українських громадян до Росії та Білорусі.

Українська влада неодноразово заявляла про те, що евакуацію до цих країн росіяни здійснюють примусово і наводять десятки прикладів, як вказується, депортації українських громадян.

Гуманітарні потреби зростають

За оцінками організації, на середину березня в Україні також налічувалося 6,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Ще понад 12 мільйонів постраждали в районах, які найбільше зачепила війна.

"Гуманітарні потреби зростають у геометричній прогресії", - зазначало УВКБ ООН 18 березня.