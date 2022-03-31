Як тисячі мешканців з півночі Київщини опинилися у заручниках у російських військ

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Більшу частину Вишгородського району російські військові окупували вже 25-26 лютого

Північ Київської області, а також сусідня зона відчуження були захоплені російськими військами в перші дні нападу на Україну.

Під окупацією опинилися Іванків, Феневичі, Прибірськ, Обуховичі, Розважів, Катюжанка та багато інших сіл Вишгородського району неподалік від Чорнобильської зони. Вже 26 лютого у деяких з них зникло світло, а пізніше і зв'язок.

Тисячі людей опинилися позбавленими будь-якої комунікації із зовнішнім світом та засобів існування.

Останні кілька тижнів в соцмережах у групах, присвячених цим населеним пунктам, деякі українці, переважно марно, намагаються знайти хоч якусь інформацію про своїх родичів чи знайомих.

У групі Пошук зниклих у Telegram, яка налічує майже 100 тисяч користувачів, більшість запитів - про зниклих мешканців Маріуполя або Бучанського району. Проте є і сотні запитів щодо зниклих з району Іванкова.

Окрім українців, в цих групах можна побачити і дописи громадян Іспанії, які приймали на відпочинок родини або дітей-чорнобильців з району, і зараз намагаються дізнатися, що з їхніми друзями.

Що відбувається зараз у цьому районі і чи можуть мешканці розраховувати на евакуацію?

Чому немає гуманітарних коридорів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Іванкові та селах на захопленій частині Вишгородського району можуть перебувати кілька десятків тисяч людей

За весь час війни з захопленої частини Вишгородського району не було жодного гуманітарного коридору для евакуації.

За оцінками співрозмовників BBC News Україна, на цій території можуть лишатися десятки тисяч людей, до половини регулярного населення. До нападу вважалося, що на цій території мешкали до 100 тисяч. Точної кількості людей, які лишилися після вторгнення, не може назвати ніхто.

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, яка в уряді відповідає за перемовини з Росією щодо організації гуманітарних коридорів, каже, що питання евакуації населення з району Іванкова підіймають постійно.

"Росіяни завжди відмовляють у відкритті", - розповідає вона.

За словами Ірини Верещук, в районі склалася дуже складна гуманітарна ситуація, оскільки ані завезти ліки та продукти не можливо, ані евакуювати людей.

Автор фото, Офіс президента/Getty Images Підпис до фото, Ірина Верещук каже, що перемовини про евакуацію населення з району Іванкова тривають постійно, але росіяни щоразу відмовляють

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"Росіяни свідомо блокують ці ініціативи, щоб не пускати наші гуманітарні колони відносно глибоко в тил, бо вони бояться, що дорогою можна зібрати якусь інформацію", - каже член штабу Київської обласної військової держадміністрації Віталій Власюк.

Цим пояснюється і відсутність зв'язку з територією - будь-який зв'язок, за його словами глушать російські засоби радіоелектронної боротьби, аби мешканці не могли передавати жодну інформацію з "тилу" російських військових бійцям ЗСУ.

Власюк запевняє, що Україна відправляє здійснювати евакуацію лише справжніх працівників ДСНС та водіїв, і ніхто не буде ставити під загрозу успішність евакуації цивільних заради якоїсь розвідки.

Він каже, що в таких умовах взаємної недовіри евакуацію цивільних міг би організувати Міжнародний комітет Червоного хреста (не плутати з Товариством Червоного хреста України).

"Ми дуже просили Міжнародний комітет Червоного хреста організувати проходження гуманітарних колон туди. Оскільки росіяни не пропускають наші колони, то хай пустять МКЧХ, перевірять, хто там їде. Дайте людям можливість завезти санітарні продукти, медикаменти, харчі. Цього не роблять", - розповідає він.

На думку Власюка, МКЧХ міг бути більш наполегливим у перемовинах з Кремлем, підкреслювати нейтральний характер своєї організації і можливість самостійно організувати доставку гуманітарних вантажів та евакуації.

"Ми вважаємо, що МКЧХ має бути активнішим і щодо гуманітарних питань, і щодо збору та відправлення трупів російських військових в Росію, а не сидіти у Вінниці і називати війну "конфліктом", - каже Віталій Власюк.

У пресслужбі Міжнародного Комітету Червоного Хреста у відповідь на запит BBC News Україна щодо можливості організації евакуації місцевого населення відповіли, що самостійно організовувати евакуацію не можуть.

"У разі безпечного доступу та запиту від місцевої влади про супроводження цивільного населення, ми готові приєднатися до евакуації людей з перелічених населених пунктів", - йдеться у відповіді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У керівництві Київської області кажуть, що воліють бачити більше ініціативи з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста, в самій організації пояснюють свою позицію і нарікають на хвилю "хейту" в соцмережах

Злочини

У Київській обласній прокуратурі BBC News Україна повідомили, що Вишгородська окружна прокуратура розслідує вже 20 злочинів на тимчасово окупованих територіях району, в яких підозрюють російських військових.

"Значна частина кримінальних правопорушень кваліфікована як порушення законів та звичаїв війни й посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Окупанти здійснюють обстріли населених пунктів, що призводить до руйнування цивільних об'єктів, а також смерті мирних громадян", - зазначають у прокуратурі.

Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий розповідає, що, за його даними, найбільше злочинів у цій місцевості росіяни скоїли саме в перші дні.

"Спочатку зайшли морська піхота і кадирівці. Вони в перші дні дуже жорстоко себе поводили - розстрілювали людей, які їхали на автівках, стріляли по житлових будинках, не давали по три доби забрати тіла і поховати. Потім ці війська пішли далі - на Димер, Ірпінь, Бородянку", - розповідає він.

"По деяких селах людей повиганяли з хат, найкращих, на їхню думку".

Масово грабували магазини.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, Супутниковий знімок російської колони забезпечення поблизу Іванкова від компанії Maxar, 28 лютого

Великого резонансу набуло вбивство капелана Православної Церкви України Максима Козачини, який з 2000 року був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Розважів неподалік від Іванкова.

"Окупанти розстріляли священника в автомобілі на виїзді з села. Тіло священнослужителя кілька днів не могли забрати з місця розстрілу, адже окупанти знищують всіх, хто потрапляє їм на очі. Проте сміливі українці все ж забрали тіло священника і його вже поховали", - повідомляє про цей випадок сайт ПЦУ.

Київська обласна прокуратура повідомила BBC News Україна, що Максима Козачину вбили не через погляди, а через автомобіль.

"У селищі Іванків 27 лютого військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, бажаючи заволодіти автомобілем, з автоматичної зброї відкрили вогонь по мирному мешканцю. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув. Вбитий виявися настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці", - повідомили BBC News Україна

Дії російських військових у цьому випадку кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни - ст. 438 Кримінального кодексу України.

Автор фото, Максим Козачина Підпис до фото, За даними прокуратури, російські військові вбили Максима Козачину, щоб заволодіти його автомобілем

Чутки про сексуальне насильство на окупованій території Вишгородського району поки не мають жодного документального підтвердження - на відміну від Броварського району Київщини, де зафіксовано зґвалтування з боку російських військових.

"Що стосується фактів зґвалтування та вивезення людей на територію РФ та Білорусі з Вишгородського району, то такі повідомлення відсутні. У той же час, у разі встановлення таких фактів з боку прокуратури буде відповідна реакція", - розповіли в Київській обласній прокуратурі.

Що там зараз

За словами Олега Берегового, зараз на тимчасово захопленій території перебувають різні категорії російських військових - від кадирівців, які мають наглядати за дисципліною, до кадрових військових з азійських народів Росії та строковиків.

"По деяких селах стоять строковики. Але, за інформацією місцевих, вони навіть бояться іноді в села заходити", - розповідає Олег Береговий.

За його словами, зараз людям вже дозволяють пересуватися невеликими групами

"Можна ходити не поодинці, але не більше 2 людей. Якщо бачать, що з телефоном - телефон відбирають та розбивають, щоб ніхто нічого не фотографував. На автівках також дозволяють пересуватися, але якщо вікна тоновані, вони мають бути відкритими", - каже він.

У перші дні російські військові виносили документи з будинку поліції та паспортного столу, інших адміністративних будівель.

"Певний час росіяни шукали керівництво громад, депутатів, учасників АТО. За моєю інформацією, викрали деяких учасників АТО, але не вбили, а використали як фізичну силу, щоб вони копали ями, окопи, закопували техніку. Перевіряли шрами та татуювання", - каже Олег Береговий.

Яким був масштаб репресій проти населення наразі невідомо.

BBC News Україна не має документально підтвердженої інформації щодо долі колишніх або чинних військових, яких могли захопити російські військові на цій території.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові в Україні - фото зробили 16 березня біля Волновахи в Донецькій області

Колабораціоністи

Саме на північ Київської області прибував для роздачі "гуманітарної допомоги" колишній депутат від Партії регіонів Олег Царьов, який 2014 року втік з України.

У своєму каналі в Telegram він підтримує дії російських військ в Україні і закликає мерів міст здаватися без спротиву.

За даними джерел BBC News Україна на півночі Київщини, Царьов був у селі Катюжанка, де за його участі зняли пропагандистське відео про допомогу росіян місцевому населенню.

Цей пункт влаштували в місцевій церкві УПЦ МП, священник якої співпрацює з росіянами.

Поодинокі мешканці на півночі Київщини підтримали російських військових.

Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий каже, що з російськими військовими часто співпрацюють ті, хто раніше мав судимість і займався дрібними злочинами.

"Як правило з росіянами співпрацюють наркозалежні і ті, хто відбував покарання. Росіяни не чіпають таких, коли вони займаються мародерством, а вони за це діляться інформацією", - пояснює він.

За словами Берегового, ці люди передавали росіянам інформацію про те, де розташовані будинки бізнесменів, де можна знайти щось цінне.

Інша категорія колабораціоністів - давні симпатики проросійських партій.

"В когось були якісь образи на один Майдан, на другий Майдан, когось усунули від влади, хтось потрапив під люстрацію, хтось був членом проросійських партій. І тепер мрія цих людей збулася, вони піднялися "з грязи в князи", ще й можна поквитатися з усіма", - пояснює Олег Береговий.

15 березня в соцмережі Telegram з'явився проросійський канал, який висвітлює ситуацію в районі Іванкова.

В ньому з'являються дописи, зокрема, українською мовою, на підтримку російських військових та з засудженням опору українців. Автор цього каналу також з невідомими мотивами створив канал для пошуку зниклих в районі.

У Київській обласній прокуратурі BBC News Україна повідомили, що вже розслідують низку кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності у Вишгородському районі.

"Всі особи, які здійснюють пособництво державі-агресору, співпрацюють з її окупаційними адміністраціями та іншими незаконними формуваннями, понесуть кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Мешканців рятує самоорганізація

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Селяни у селі Хочева Вишгородського району висаджують картоплю - архівне фото 2016 року. Зараз це село перебуває під контролем російських військових

Попри складне становище мешканці захопленої півночі Київської області проявляють взаємопідтримку.

"Люди самоорганізувалися. Ті, хто мають можливість ловити рибу, цією рибою діляться. Ті фермери, в яких були свині та інші тварини, поділилися з навколишніми селами. Харчами люди діляться", - каже Олег Береговий.

В Іванкові працює хлібзавод.

А от з медикаментами проблема - їх на захоплену територію ніхто не завозить.

Але не у всіх мешканців вистачає харчів, тому у соцмережах можна побачити російські пропагандистські відео про те, як деякі мешканці району беруть харчі з рук російських військових.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сільськогосподарські роботи в селі Хочева Вишгородського району, архівне фото 2016 року

Що далі?

Скільки може тривати ситуація з відсутністю гуманітарних коридорів - не відомо.

За словами Олега Берегового, російські військові окопуються по селах на захопленій території та готують позиції для відбиття контрнаступу.

"Вони спеціально стають у місцях проживання людей. Вони їх використовують як живий щит", - каже він.

У Катюжанці росіяни окопались у місцевій школі, підтверджують джерела ВВС.

Автор фото, Схеми Підпис до фото, У Катюжанці росіяни зробили базу у школі

На його думку, російські військові, які перебувають навколо Іванкова, відчувають себе немов у котлі.

"Вперед підуть - їх знищать ЗСУ, спробують вийти назад без наказу - їх свої знищать", - пояснює він.

Тому гуманітарні коридори, на його думку, будуть можливі лише з тих сіл, куди вже хоча б частково зайдуть бійці ЗСУ.