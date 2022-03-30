Чернігів обстріляли, хоча Росія обіцяла знизити активність бойових дій

48 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у середу заявив, що напади з боку російських військових тривають, попри обіцянки Москви знизити активність бойових дій на цьому напрямку.

За словами очільника регіону, в результаті обстрілів, які продовжувалися всю ніч проти середи, постраждали житлові будинки, інфраструктура, будівлі бібліотек і торговельних центрів.

"Усю ніч ворог бив по Чернігову. Але ми все відновимо, і наш Чернігів стане ще кращим, ніж був, наш Ніжин стане ще кращим. Усі міста Чернігівщини стануть набагато кращими, ніж зараз", - заявив Чаус у відео, опублікованому на його сторінці у фейсбуці.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що обіцянка Росії послабити наступ на Київ та Чернігів була б хорошою новиною, якби словам російської влади можна було б довіряти.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Дорога біля Чернігова

"Часто росіяни кажуть одне, а насправді відбувається інше. Тільки час покаже, скільки правди в цих словах. Ми зараз дуже обережно ставимося до цих слів", - сказав Атрошенко ВВС в інтерв'ю 29 березня.

Тоді ж він розповів, що після обстрілу декількох житлових районів міста напередодні до лікарні госпіталізували 35 людей: "Деякі загинули, деякі втратили ноги".

У ВВС немає можливості підтвердити цю інформацію.

"Я ніколи не міг подумати, що мені як меру міста доведеться шукати холодильники для тіл, бо моргів не вистачатиме", - так мер Чернігова описав ситуацію в місті.

У Києві в середу вранці теж звучала сирена повітряної тривоги, однак заступник мера міста Микола Поворозник заявив, що цього разу нічного обстрілу не було.

У Києві та Вашингтоні кажуть, що заяви Росії про зменшення бойової активності на київському та чернігівському напрямках свідчать про те, що Москва перекидає військові підрозділи на схід України.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Згорілий російський військовий автомобіль під Черніговом

Обіцянку знизити воєнну активність українці сприйняли скептично. "Українці - не наївні люди", - заявив президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні.

Президент США Джо Байден сказав, що оцінювати заяву Росії рано, треба дивитись, якими будуть дії після цього.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії теж закликали не втрачати пильності щодо Росії.