Що їдять в окопах? Куштуємо український сухпай

45 хвилин(и) тому

Харчування українських військовослужбовців у бойових умовах має величезне значення. Адже величезні фізичні та нервові навантаження постійно вимагають поповнювати організм енергією.

Тому кореспонденти BBC вирішили перевірити якість українського сухого пайка.

Цікава сама історія цього відео, бо воно було відзнято в польових умовах на Донбасі всього за два дні до того, як Путін наказав запустити на Україну ракети.

Зараз з країн Заходу для ЗСУ надходять також інші зразки армійських сухпаїв.

Відео Альбій Шудря, Олег Карп'як.