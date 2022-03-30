Зеленський поговорив з Байденом. Що нового США дадуть Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Сполучені Штати Америки виділять Україні 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги, також розглянуть додаткові санкції і нададуть гуманітарну допомогу на 1 млрд доларів, що анонсували минулого тижня. Також йшла мова про зброю для України.

Свої заяви після розмови оприлюднили обидві сторони.

Президент США Джо Байден після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив про безпекову допомогу.

"Лідери обговорили, як США цілодобово працюють, щоби виконати основні запити України на допомогу у сфері безпеки, критичний вплив цієї зброї на конфлікт, а також зусилля США з союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для допомоги українським військовим, які захищають свою країну", - йдеться у заяві Білого дому.

Про яку саме зброю йдеться у заяві не розкрили.

США розповіли, що лідери обговорили роботу країни та їхніх союзників і партнерів щодо доставки військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні та накладання серйозних санкцій на Росію за її жорстоку агресію проти України.

Білий дім також заявив, що США нададуть уряду України 500 млн. доларів прямої бюджетної допомоги.

Також обговорили додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня.

Своєю чергою Володимир Зеленський поділився з Байденом своєю оцінкою ситуації та прогнозом розвитку подій, розповів про злочини окупантів проти мирного населення.

"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою. Наш дух міцний, рішучості достатньо, але нам потрібна ваша невідкладна підтримка", - заявив президент Зеленський.

Президент України також поінформував президента Байдена про статус переговорів України з Росією.

Автор фото, Getty Images

29 березня в Стамбулі відбулися переговори між російською та українською делегаціями. Україна хоче підписати договір про гарантії безпеки з ключовими державами світу.

В українській делегації повідомили, яке майбутнє передбачене для Донбасу і Криму, а також пояснили, що ратифікація можлива лише за згоди українського народу на референдумі.